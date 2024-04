Valditara trova i soldi per prorogare i contratti di 6mila ausiliari assunti sul Pnrr e 180 milioni per le scuole di periferia al Nord

Valditara trova i soldi per prorogare i contratti di 6mila ausiliari assunti...

Mentre i palazzi della politica stanno ancora valutando il da farsi, il ministero dell’Istruzione e del Merito rompe gli indugi e annuncia di avere reperito i finanziamenti per confermare i circa 6 mila collaboratori scolastici supplenti che da alcuni mesi erano stati nominati per dare supporto agli impegni derivanti dal Pnrr e dall’Agenda del Sud. Senza questo provvedimento, per gli ausiliari aggiuntivi domani, 15 aprile, sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro.

“Questo contingente sta svolgendo un ruolo importante nel sostegno al sistema educativo”, spiegano dal dicastero di Viale Trastevere. “Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, su indicazione del Ministro Valditara, al fine di assicurare il proseguimento di queste attività, ha individuato una dotazione di circa 14 milioni di euro, direttamente nel bilancio del Ministero, da destinare alla proroga dell’impiego di questo personale, proroga che sarà disposta con un intervento legislativo nel primo provvedimento disponibile”.

“È un ulteriore impegno, da noi fortemente voluto, per garantire la massima continuità delle attività che il personale sta svolgendo a supporto delle scuole, a fronte di molteplici scadenze, dal PNRR ad Agenda Sud”, ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara.

“Ancora una volta il governo Meloni mantiene gli impegno” con “il rinnovo di questa proroga, fortemente voluto dalla maggioranza” per portare in porto i progetti “improntati al contrasto della dispersione scolastica”, ha detto il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.

Soddisfatto anche il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama, per quello che ha definito “l’ennesimo intervento concreto della Lega per le scuole, gli studenti e il loro futuro.

Nella stessa giornata, Valditara ha anche annunciato, durante la festa della Lega a Varese, che il Ministero “ha trovato 180 milioni per Agenda Nord: un provvedimento che viene incontro alle scuole delle periferie delle città del Nord, aree dove c’è dispersione scolastica e dove sempre più spesso registriamo insuccessi”.

“Le periferie del Nord – ha aggiunto il numero uno del Mim – devono avere le stesse possibilità formative. Si tratta di un grande piano formativo per supportare i nostri ragazzi. E poi ci sono 400 milioni per il Piano estate, per i genitori che hanno problemi quando la scuola chiude“, ha concluso Valditara.