Valutazione di sistema: in pieno svolgimento i webinar Invalsi a sostegno delle scuole alle prese con il RAV

Valutazione di sistema: in pieno svolgimento i webinar Invalsi a sostegno delle...

Con l’avvio della nuova triennalità 2022-2025 del Sistema Nazionale di Valutazione, l’INVALSI in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici Regionali propone una serie di webinar di formazione/informazione a livello regionale.

L’iniziativa prevede la realizzazione, entro ottobre 2022, di seminari regionali online rivolti a componenti dei Nuclei interni di valutazione, personale di segreteria, staff, personale scolastico interessato, per informare sulle novità introdotte nel procedimento di valutazione e accompagnare le scuole all’uso consapevole ed efficace degli strumenti per l’autovalutazione.



Nel corso di ciascun seminario verranno fornite informazioni alle istituzioni scolastiche utili alla compilazione del RAV e degli altri documenti strategici del Sistema Nazionale di Valutazione per la nuova triennalità 2022-2025. Inoltre, l’USR avrà l’occasione di presentare quali attività di accompagnamento intende introdurre a livello territoriale.

I seminari hanno preso avvio nei primi giorni di ottobre e stanno proseguendo con regolarità.

In una apposita sezione del sito dell’Invalsi sono disponibili non solo il calendario degli incontri ma anche i materiali già prodotti, a partire dalle registrazioni dei webinar già svolti.