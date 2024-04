Valutazione scolastica, cosa si deve davvero valutare? Come formare i docenti ad assegnare voti e giudizi?

La valutazione degli studenti non è certamente un aspetto di poco conto per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado. Su cosa bisogna essere formati? E, soprattutto, su cosa bisogna riflettere? Quale deve essere il vero oggetto della valutazione? VAI AL CORSO

La valutazione, lo sanno bene i docenti, rappresenta da sempre un problema complesso e delicato per il valore legale che essa rappresenta a livello nazionale. Non raramente, infatti, la valutazione diventa terreno di scontro all’interno dei consigli di classe, nonostante la presenza di criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti e, quindi, condivisi da tutti.

In realtà il vero problema, quello che crea diversità di punti di vista tra i docenti, non è la valutazione in sè, perché per questa basterebbero i criteri in uso nella scuola, ma riguarda l’oggetto della valutazione, il tipo di formazione da avere come punto di riferimento in un momento storico in cui tutto cambia velocemente e in cui non conosciamo le professioni che nei prossimi anni i nostri studenti eserciteranno perché ancora non esistono.

Il corso

Su questi argomenti il corso Valutazione efficace e innovativa, in programma dal 18 aprile, a cura di Anna Maria Di Falco.

Il corso vuole offrire ai docenti spunti di riflessione su valutazione, nuove metodologie e tecnologie, ma soprattutto sul tipo di formazione che sarà necessaria alle nuove generazioni per affrontare le sfide del XXI secolo.

