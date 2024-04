Vannacci sui disabili: “Mie parole travisate, molte famiglie con figli con disabilità condividono il mio ragionamento”

Come abbiamo scritto, il generale Roberto Vannacci è candidato alle elezioni europee del prossimo giugno nelle fila della Lega. Il controverso militare ha rilasciato un’intervista a La Stampa, qualche giorno fa, in cui ha detto di essere favorevole a classi separate per alunni con disabilità.

Ieri a Lucca Vannacci ha presentato il suo libro. Prima dell’evento è stato incalzato da un uomo in sedia a rotelle che gli ha detto: “Perché ha detto quelle cose sui disabili, me le spiega meglio?”. Il generale, oggi sospeso dal ministero della Difesa come provvedimento disciplinare, ha risposto, come riporta Il Corriere della Sera: “Le mie parole sono state travisate. Lo dimostrano anche le numerose telefonate da parte di famiglie con figli disabili, che condividono il mio ragionamento”.

Vannacci: “Mussolini grande uomo di stato”

Vannacci ha anche ribadito la sua opinione in merito a Mussolini: “Lo posso ripetere quante volte volete: è una verità. La lingua italiana dice questo: che Mussolini sia stato un uomo di Stato è inoppugnabile. Lo dice anche l’enciclopedia Larousse, alla voce “Mussolini” c’è la definizione: homme d’État. Anche i francesi lo affermano”.