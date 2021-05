Variante indiana, due casi in Puglia. Capua: “Vaccini proteggono”

L’assessore regionale alla Sanità della Puglia Pierluigi Lopalco ha comunicato che due casi di variante indiana sono stati rilevati su cittadini indiani rientrati in Puglia dall’India. Sempre Lopalco ha affermato che tutti i contatti di questi casi sono stati individuati e messi in quarantena dal dipartimento di prevenzione. Altro aspetto importante è che l’Istituto zooprofilattico ha isolato il virus in laboratorio e dunque si potranno analizzare più dettagliatamente le caratteristiche della variante. L’assessore alla Sanità ha messo anche a disposizione della comunità scientifica internazionale il virus isolato in laboratorio.

Sulle varianti del Covid è intervenuta a ‘DiMartedì’ la virologa Ilaria Capua, tranquillizzando sul fatto che i vaccini di Europa e Stati Uniti proteggono anche da esse. La professoressa ha spiegato come la variante inglese soppianti le altre e negli Stati Uniti si sta sostituendo alle altre. E sulle mascherine servirà ancora pazienza: “In autunno la dovremo ancora usare, la porteremo ancora per un po’, solo gradualmente ci metteremo verso una situazione “mascherina free”.