Veneto, due Comuni si contendono alunni per via dello scuolabus. Uno dei sindaci li va a prendere personalmente

Veneto, due Comuni si contendono alunni per via dello scuolabus. Uno dei...

Una vicenda decisamente curiosa arriva dal Veneto. Qui, due città limitrofe, Codevigo e Chioggia, a cavallo tra le province di Venezia e Padova, si contendono gli alunni inscenando una guerra di scuolabus. Colpa della denatalità che negli ultimi anni ha svuotato le scuole, soprattutto dei centri più piccoli. Così il comune di Codevigo, ha deciso di bloccare il bus che portava gli alunni a Chioggia. Che per tutta risposta, con il suo sindaco Mauro Armelao, si è organizzato per andare a prendere i piccoli con il suo furgone. La vicenda è raccontata da ‘Il Sole 24 Ore’.

Il disaccordo nasce anche dal fatto che il servizio di scuolabus avrebbe dovuto essere già cancellato nel 2019 per evitare che le scuole del piccolo comune si svuotassero. Un accordo che era stato sottoscritto dai due comuni. L’accordo però non è stato rispettato e il servizio ha continuato a svolgersi. Da qui il blocco imposto dal sindaco di Codevigo Ettore Lazzaro che non ci sta a far andare via i bimbi dal proprio paese. Dall’altra parte il sindaco di Chioggia ha dato invece appuntamento ai piccoli allo stesso orario per portarli a scuola.

E i genitori cosa pensano? Alcuni preferiscono Chioggia per ragioni pratiche visto che lavorano lì, e c’è anche la possibilità dell’orario continuato”. Una vicenda destinata a proseguire visto che nessuno vuol fare passi indietro.