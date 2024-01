Ventenne trovato morto nel cortile di una scuola, indaga la polizia

Una notizia davvero triste: secondo quanto riporta Ansa, il corpo un giovane uomo di vent’anni un ventenne è stato trovato questa mattina, martedì 23 gennaio, intorno alle ore 11.30 all’interno del cortile di una scuola di Roma.

Sul corpo sarebbero state trovate delle ferite, ma sono ancora da chiarire le cause del decesso e se le ferite siano dovute a una caduta o a un’aggressione. La polizia, intervenuta immediatamente sul posto, sta indagando sull’accaduto, non escludendo nessuna pista. Il giovane non è stato ancora identificato.