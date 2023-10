Verona, prof accusato di molestie da tre ragazzine, patteggia due anni: “Usava il pretesto di volerci aiutare”

Una vicenda di abusi arriva da Verona e da un istituto professionale in cui tre ragazzine hanno raccontato di aver subito molestie da un professore. Quest’ultimo con la scusa di voler aiutare le tre (tutte minorenni) con lo studio è stato accusato di portarle in un’aula vuota in fondo al corridoio, rimanendo dunque soli e allungando le mani sulle giovani.

Un accusa pesantissima, come riporta il Corriere della Sera, che ha fatto scattare la sospensione dall’insegnamento del prof e l’iscrizione sul registro degli indagati per “atti sessuali pluriaggravati”. Fatti che risalgono nell’arco di tempo che va dal novembre 2021 al gennaio 2022. Le ragazzine hanno confidato alla dirigenza scolastica le presunte molestie. Da lì la segnalazione a Questura e Procura della città scaligera.

Il docente è stato sollevato dal servizio e nel frattempo ha frequentato un percorso di recupero presso un centro specializzato nel trattamento dei comportamenti abusanti come violenza e stalking, ed ha anche risarcito a titolo di acconto a favore dei genitori, in rappresentanza delle figlie.

L’insegnante ha patteggiato due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena, ma il magistrato lo ha condannato al pagamento a favore dello Stato delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile.

Dai racconti delle ragazzine sarebbero emersi palpeggiamenti che il professore metteva in pratica durante l’orario scolastico, in aule come detto appartate. Il docente accusato non ha ammesso tali gesti, affermando che le alunne potrebbero aver “equivocato” le intenzioni in buonafede.

Adesso bisognerà stabilire le future mansioni del docente che potrebbe passare al ramo amministrativo, senza tornare nell’istituto della vicenda.