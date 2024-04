Verso le elezioni del Parlamento europeo. Le decisioni del Consiglio dei Ministri e la campagna informativa UE – DIRETTA ED. CIVICA 15/4 ore 11.00, ISCRIVI LA CLASSE

Ieri – 9 aprile 2024 – il Consiglio dei Ministri ha ufficialmente fatto partire la procedura delle elezioni del Parlamento Europeo individuando le date per le votazioni “nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno che ora saranno proposte al presidente della Repubblica che indirà con proprio decreto i comizi elettorali”.

Nello stesso Consiglio dei Ministri il ministro degli interni Piantedosi ha ufficializzato la suddivisione dei 76 seggi italiani tre le cinque circoscrizioni elettorali sulla base del censimento riportato nel d.P.R. 20 gennaio 2023, recante il dato della popolazione al 31 dicembre 2021:

20 seggi alla circoscrizione I (Nord-Ovest);

15 seggi alla circoscrizione II (Nord-Est);

15 seggi alla circoscrizione III (Italia centrale);

18 seggi alla circoscrizione IV (Italia meridionale);

8 seggi alla circoscrizione V (Italia insulare).

La campagna informativa del Parlamento Europeo: USE YOUR VOTE

In questi giorni poi (a me è successo stamattina) molte caselle postali elettroniche hanno ricevuto un messaggio del Parlamento europeo che presenta il sito web “Use Your Vote” . Si tratta di una risorsa dedicata all’importanza del voto nelle elezioni europee. Offre informazioni e risorse per incoraggiare la partecipazione attiva ai processi democratici.

Attraverso una serie di sezioni interattive, il sito spiega il significato del voto, fornisce dettagli sulle elezioni europee e sulle modalità di voto, e offre suggerimenti su come essere informati prima di votare. Inoltre, il sito presenta storie di cittadini che hanno espresso il loro voto e l’impatto che questo ha avuto sulle politiche europee. In sintesi, “Use Your Vote” è quindi strumento educativo e motivazionale progettato per incoraggiare la partecipazione democratica e l’esercizio del diritto di voto nell’Unione Europea.

Una risorsa molto utile per tutti coloro che si recheranno a votare (e tra questi anche diversi studenti delle scuole superiori che per la prima volta eserciteranno il loro diritto di voto proprio con le Europee) ma anche per tutti coloro che – nella disciplina trasversale educazione civica – vogliono utilizzare di questa occasione per realizzare quanto richiesto dall’art. 1 comma 2 della legge 92/2019: “L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”.

La diretta di Tecnica della Scuola con Ainis e Marazzita

Sugli stessi temi il 15 aprile, dalle 11.00 alle 12.00 si terrà l’ultima lezione in diretta del corso di educazione civica in diretta realizzato da Tecnica della scuola.

La lezione è dedicata proprio alle Elezioni del Parlamento Europeo e sarà l’occasione per riflettere sull’Unione Europea e per conoscere il suo funzionamento, il suo ruolo, le sfide che ognuno di noi, come cittadino europeo, si trova davanti.

Gli esperti che parteciperanno alla diretta sono due personalità di grande rilievo nel panorama delle scienze politiche e giuridiche italiane ed europee Il primo è Michele Ainis, costituzionalista e professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’università di Roma Tre oltre che editorialista e saggista, il secondo è Giuseppe Marazzita, docente di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto pubblico dell’ambiente all’Università di Teramo, autore del saggio “La costituzione Europea”.

I sette temi delle sette lezioni toccano elementi cruciali del curriculum di educazione civica

