Viaggi di istruzione e visite didattiche, assegnate le risorse alle scuole per sostenere le famiglie con ISEE inferiore a 5 mila euro

La Direttiva 3 aprile 2023, n. 6, ha destinato una quota parte delle risorse di cui al “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, pari ad euro 50.000.000, a favore delle istituzioni scolastiche e educative statali, per sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con particolare riferimento a coloro che provengono da famiglie economicamente svantaggiate.

Con successiva Direttiva del 22 novembre 2023, n. 26, il Ministero ha indirizzato la misura in oggetto – in via sperimentale per l’anno scolastico 2023/2024 – alle famiglie di studenti frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado con ISEE inferiore ad euro 5.000.

Le risorse sono state assegnate alle singole scuole con nota n. 35171 del 14 dicembre 2023.

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle risorse, l’istituzione scolastica provvede ad:

accertare le somme in parola, in conto competenza, nell’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato“, Voce “03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex L. 440/97)“, sottovoce “Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione” e, conseguentemente, ad incassarle;

imputare le risorse in entrata nella destinazione di spesa, in funzione alla finalità di utilizzo delle risorse medesime, ovvero nell’Aggregato A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero, con la possibilità di inserire il dettaglio della voce di destinazione al terzo livello (livello libero);

impegnare le somme in parola nell’Aggregato “03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi “, Voce 12-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero”, sottovoce “001-Spese per visite, viaggi e programmi di studio all’estero”;

Con successiva comunicazione il Ministero fornirà ulteriori indicazioni circa le seguenti fasi: