Viaggi di istruzione, saranno previsti sostegni alle famiglie in difficoltà: lo prevede il Piano semplificazione

Viaggi di istruzione, saranno previsti sostegni alle famiglie in difficoltà: lo prevede...

Il 20 aprile 2023 il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato in Consiglio dei Ministri l’informativa relativa all’avvio del Piano per la semplificazione nel settore della scuola.

Sono molti gli aspetti trattati, incentrati su tre linee di intervento: interventi organizzativi/tecnologici; innovazione procedimentale/organizzativa; semplificazione normativa.

Il Piano tiene anche conto della situazione contingente, in cui si trovano molte famiglie, a causa dell’aumento del costo della vita, che in molti casi impedisce ai bambini e ragazzi di poter partecipare ad attività extrascolastiche, quali ad esempio le visite e i viaggi di istruzione.

Nelle slide che accompagnano la prsentazione del Piano, il Ministero spiega che le scuole potranno individuare in modo veloce, semplice e automatizzato i destinatari di specifiche misure dedicate a studentesse e studenti appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio, per: