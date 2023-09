Viaggiare e studiare all’estero: un’esperienza immancabile nella formazione di uno studente

Viaggiare e studiare all’estero è diventato ormai un’esperienza che sempre più famiglie richiedono e si aspettano nel percorso formativo e scolastico dei propri figli.

Le proposte sul mercato sono tante e le famiglie spesso si affidano alla scuola o ai propri insegnati per avere consigli o suggerimenti.

Allo stesso tempo sempre più scuole inseriscono questi programmi nel piano d’offerta formativa organizzando stage di classe (di una o due settimane), vacanze studio estive in Europa o Stati Uniti o presentando la possibilità di un percorso scolastico più lungo come l’anno all’estero.

Risulta quindi importante sapersi districare e conoscere in dettaglio le varie proposte e disponibilità ed ancor di più affidarsi a mani esperte nell’organizzazione di questi viaggi.



Crescita Personale e Culturale

Per gli studenti queste esperienze rappresentano una straordinaria opportunità di arricchire la propria conoscenza (non solo linguistica), sviluppare nuove competenze e immergersi in culture diverse, allargando i propri orizzonti e diventando cittadini del mondo.

Esplorare nuovi luoghi, interagire con persone di diverse culture e adattarsi a nuovi contesti stimolano la crescita personale in modi che la scuola tradizionale potrebbe non fare; imparare a muoversi in modo autonomo in un ambiente nuovo, entrare in contatto con persone provenienti da diverse parti del mondo, stimolano gli studenti a comprendere le sfide globali e sviluppare una mentalità aperta e inclusiva e che influenza le proprie decisioni e scelte sia accademiche che le carriere future.



Per capire meglio questo settore e i diversi programmi possibili incontriamo e conosciamo una delle realtà più importanti e storiche sul mercato italiano che da più di 45 anni offre queste esperienze a studenti di ogni età.

“Quando si parla di viaggi di studenti (ancor di più se minori) gli aspetti da tenere in considerazione sono tanti e complessi” ci racconta Luca Bonardi Sales & Marketing Manager di inter•studioviaggi “da un lato l’aspettativa e un po’ di ansia delle famiglie che devono far partire i propri figli magari per la prima volta da soli, dall’altro l’esigenza e la responsabilità di suggerire il miglior programma didattico e culturale possibile ed infine la giusta aspettativa dello studente di conoscere e di divertirsi…”

Inter•studioviaggi è un interlocutore unico e affidabile per tutte le tipologie di programmi di studio all’estero dalle Vacanze Studio estive (di gruppo o individuali) all’ Anno all’Estero (da tre mesi ad un anno in una high school straniera), dagli Stage di classe ai Soggiorni Linguistici individuali e di aggiornamento per adulti e professionisti.

In questi ultimi anni, difficili e complicati, siamo stati al fianco di tutti i nostri clienti offrendo sempre le soluzioni di viaggio più sicure e affidabili e gestendo nel migliore dei modi emergenze e difficoltà; siamo infatti consapevoli che la differenza si nota soprattutto nella capacità di gestione dei problemi e quando si viaggia, soprattutto con minori, gli aspetti da tenere in considerazioni sono sempre tantissimi.

Lavoriamo con i college più rinomati e con le più importanti università al mondo, con i migliori partner internazionali e con le scuole di lingua più prestigiose per offrire sempre la migliore esperienza possibile. Ci occupiamo direttamente della gestione di tutti gli aspetti del viaggio, dalla prenotazione del volo al programma didattico e culturale nella destinazione richiesta, dedichiamo molta attenzione alla formazione del nostro staff in Italia ed all’estero per poter orientare ed assistere al meglio i nostri clienti prima, durante e dopo il viaggio.”

Ogni anno collaboriamo con centinaia di scuole pubbliche e private (di primo e secondo grado) sensibili a queste tematiche che si affidano a noi per realizzare queste esperienze di viaggio e di crescita per i loro studenti, che ci aiutino a crescere ed a farci conoscere.”

Se anche tu hai piacere di approfondire la conoscenza di questi programmi e consigliarli ai tuoi studenti e famiglie

Potrai ricevere tutte le informazioni necessarie e parlare con professionisti del settore che da oltre 45 anni creano e gestiscono questi programmi.

