Vincoli alla mobilità, avvio dei PAS e aggiornamento GPS: sarà decisiva la prossima settimana

Riprenderà lunedì prossimo in Commissione Cultura del Senato l’esame del decreto legge Sostegni ter.

Negli ultimi giorni la Commissione ha esaminato anche alcuni emendamenti che riguardano la scuola acquisendo su di essi il parere favorevole del Governo.

Stando alle informazioni disponibili in questo momento gli emendamenti riguarderebbero la cancellazione dei vincoli sulla mobilità dei docenti e l’avvio dei PAS, i percorsi formativi abilitanti.

Un’altra importante disposizione dovrebbe essere quella relativa all’aggiornamento delle GPS.

La cancellazione dei vincoli alla mobilità potrebbe risolvere il problema delle assegnazioni provvisore e delle utilizzazioni per l’anno 2022/23.

Ma per avere certezza è bene aspettare ancora qualche giorno, perché il voto in aula è previsto per la prossima settimana.

La Commissione Cultura, infatti, è convocata per la giornata di lunedì 14 e lavorerà per almeno due o tre giorni per portare a termine l’esame del provvedimento.

Subito dopo si andrà in aula dove il provvedimento sarà approvato ricorrendo al voto di fiducia.

Nell’ultima settimana del mese il decreto passerà alla Camera per il voto conclusivo che dovrà essere espresso non oltre il 28 marzo.