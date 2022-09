Violenza sessuale aggravata su 12enne, prof già sospesa viene arrestata: avrebbe approfittato dell’alunno anche in classe

Una vicenda torbida quella avvenuta a Benevento che coinvolge un alunno 12enne, vittima di una sua professoressa. Quest’ultima è stata arrestata per aver abusato sessualmente del giovane dopo essere stata già sospesa in seguito alla segnalazione del preside. Ecco come la docente avrebbe approfittato del suo allievo.

Come riporta La Repubblica, la donna in questione, che risiede ad Arpaia, nel Sannio, è stata posta ai domiciliari per violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne. La docente, infatti, è stata accusata di aver violentato il minore, e di aver abusato della sua autorità, del suo ruolo, per spingere il ragazzino a compiere atti sessuali non solo virtualmente, via app di messaggistica, ma addirittura anche in classe.

L’insegnante, secondo il Gip, ha agito in maniera “sottile e subdola”, instaurando con il ragazzino un rapporto di “predilezione”. Sono tantissimi i messaggi che la donna e il minore si sarebbero scambiati, anche fino a tarda notte.

Per la docente sarà proibito comunicare con qualunque minore

Sono stati i genitori dell’alunno a denunciare i gravissimi fatti al preside, che a sua volta ha segnalato il tutto facendo partire le indagini, avviate lo scorso marzo. Da tempo già la docente risulta sospesa e l’Ufficio scolastico regionale sta continuando a seguire da vicino la vicenda.

Oltre agli arresti domiciliari, per la docente è scattato anche il divieto assoluto di ogni forma di comunicazione con i minori con qualsiasi mezzo, compreso smartphone, internet e social, in quanto “la donna non sarebbe in grado di autoregolare i propri impulsi e la sola sospensione del rapporto lavorativo, cautelativamente applicata nella sede disciplinare, non è apparsa sufficiente a prevenire il rischio di contatti personali e telematici con minori”.