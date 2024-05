Violenza sessuale in gita su una 13enne, accusati tre compagni 14enni: indagati anche i docenti per omessa vigilanza

Violenza sessuale in gita su una 13enne, accusati tre compagni 14enni: indagati...

Una brutta storia arriva dalle pagine del Messaggero e de La Repubblica: una studentessa di tredici anni di Frosinone sarebbe stata violentata da tre compagni di classe, due dei quali l’hanno costretta a praticare atti sessuali sul terzo in un hotel a Chianciano, in Toscana.

La vittima ha raccontato subito la violenza alla madre

I tre sono indagati per violenza sessuale. La vittima ha raccontato subito l’accaduto alla madre una volta tornata a casa dal viaggio d’istruzione. La mamma ha subito chiamato i carabinieri e la denuncia è stata girata al tribunale dei minorenni di Firenze per competenza territoriale.

Al vaglio dei carabinieri ci sarebbero i messaggi scambiati su WhatsApp tra i tre 14enni. Oltre ai tre studenti indagati per violenza sessuale, sono stati indagati per omessa vigilanza anche i due professori che hanno accompagnato la scolaresca in Toscana.

Responsabilità civile e penale dei docenti in attività di sorveglianza

Non bisogna dimenticare che un docente che assume il ruolo di accompagnatore in un’uscita didattica o in un viaggio di Istruzione assume delle responsabilità civili e penali che sono sempre attive quando si assumono doveri di vigilanza sugli studenti. Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, ma anche durante una semplice uscita da scuola per raggiungere anche una struttura sportiva, gli studenti sono assegnati alla vigilanza di un docente accompagnatore che ha l’obbligo di vigilare sui suoi studenti.

Quindi esiste la responsabilità civile della vigilanza dei docenti nelle uscite didattiche in una situazione dove diventa difficile vigilare numerosi studenti ch sfuggono al normale controllo dei loro docenti. In caso di incidenti, infortuni o situazioni anche più gravi, il docente rischia l’accusa di culpa in vigilando con tutte le conseguenze penali del caso.

Nessun obbligo per i docenti

È bene sapere che i docenti non sono per nulla obbligati ad accettare un ordine di servizio del dirigente scolastico che imponga l’accompagnamento di una classe della scuola per un’uscita didattica.