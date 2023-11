Violenza sulle donne, gli eventi a scuola: un reading sulle donne che hanno cambiato la storia e uno spot contro i femminicidi

Le scuole sono in fermento: in questi giorni molti istituti hanno organizzato varie iniziative ed esperienze che strizzano l’occhio, nella maggior parte dei casi, ai fenomeni sociali di stretta attualità. Ecco alcuni esempi, secondo quanto ci hanno segnalato alcuni nostri lettori.

Violenza sulle donne, scuole in prima linea

Un altro tema di cui si discute moltissimo in questo periodo nelle scuole è sicuramente quello della violenza sulle donne. Lo scorso 25 novembre, al liceo classico ‘’Plinio Seniore’’ di Castellammare di Stabia, in Campania, si è svolto un evento particolare.

Gli studenti hanno organizzato un reading storico, letterario e musicale per dar voce alle donne che hanno cambiato la storia rivendicando la loro libertà contro ogni forma di violenza, al fine di sensibilizzare attraverso la cultura e la memoria. I ragazzi hanno preparato un banchetto rosso dedicato a Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, a tutte le studentesse, a tutte le donne strappate prematuramente ai loro affetti e alla loro vita.

Gli studenti e le studentesse del liceo “G.V. Gravina” di Crotone, seguiti dalla prof.ssa Emilia Esposito, hanno detto stop alla violenza contro le donne attraverso uno video-spot bilingue.

Orientamento scuola, le iniziative da Nord a Sud

In molti istituti è tempo, in queste settimane, di open days. Molto sentito è quindi anche il tema dell’orientamento scolastico. Di questo si è parlato al liceo Cannizzaro di Palermo, uno dei migliori licei scientifici del capoluogo siciliano secondo la classifica Eduscopio 2023, nel corso dell’evento organizzato in occasione dei cento anni dalla fondazione della scuola al quale ha partecipato il direttore dell’Usr Sicilia Giuseppe Pierro di ieri, 28 novembre.

“Il Cannizzaro è tra le scuole d’eccellenza della città di Palermo, il primo tra i licei scientifici. Lo riporta lo studio della Fondazione Agnelli, Eduscopio, una classifica delle migliori scuole che preparano agli studi universitari, di una scuola d’eccellenza ne beneficia tutta la comunitá – ha detto Pierro -. La Scuola è la nostra casa e quando una scuola riesce a creare un ambiente di apprendimento sereno e inclusivo è sicuramente positivo. L’interdisciplinarietà di cui ha parlato la dirigente scolastica Annamaria Catalano, contribuisce a insegnare a leggere criticamente la realtà. In questo momento in particolare, la Scuola tutta si interroga sulle responsabilità nella crescita delle nostre ragazze e ragazzi. Sulle spalle di noi amministratori e di voi docenti grava il compito di formare cittadini responsabili”.

Alla celebrazione è intervenuto anche il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che ha ricordato i suoi anni trascorsi tra i banchi del Liceo Cannizzaro. Ex alunno del Cannizzaro anche lo scrittore Santo Piazzese intervenuto all’incontro.

Il prossimo 1 dicembre, inoltre, alle 17,30, si svolgerà il Salone dell’Orientamento presso l’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo. Qui una quindicina di scuole superiori si

presenteranno ai ragazzi di terza media. L’evento sarà articolato in due momenti: dalle 17 alle 18 ci sarà un seminario dedicato ai genitori. Nella seconda parte della serata, fino alle 19,30, le diverse aule dell’istituto diventeranno stand nei quali le scuole superiori presenteranno la loro offerta didattica e laboratoriale, distribuiranno materiale informativo, illustreranno iniziative e progetti ideati per gli studenti.

“E’ compito della scuola promuovere iniziative che orientino gli alunni a capire quale percorso seguire dopo le Medie – dice la professoressa Anna Giordana, Dirigente dell’IC Arpino di Sommariva Bosco -. Oltre a essere un obbligo di legge, è un progetto in cui il nostro istituto crede fortemente e che porta avanti da anni: vogliamo offrire ai ragazzi un supporto qualificato per aiutarli in una delle prime scelte davvero importanti della loro vita”.

Molto sentito anche il tema della sostenibilità: l’IIS Bertarelli Ferraris di Milano si impegna in una duplice missione: l’educazione a un pensiero ecologico ispirandosi ad Agenda 2030 e l’educazione alla sostenibilità declinata nelle sue tre dimensioni dello sviluppo stesso: ambientale, sociale ed economico.

Il 14 dicembre dalle ore 08:00 alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Bertarelli Ferraris ci sarà un seminario su: “Economia sostenibile: Sviluppo sostenibile ed Economia Circolare”. Tra i relatori: Laura Redaelli – Social Policy & CSR Specialist Coop Lombardia, Francesco Buzzo, docente di architettura Liceo Artistico di Brera, Anna Fiorillo, docente di diritto ed Economia Bertarelli Ferraris.