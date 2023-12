Violenza sulle donne, Valditara: “sradicare la cultura maschilista ancora residua nella nostra società”

Durante un’audizione alla Camera avvenuta oggi, giovedì 7 dicembre, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha parlato del suo progetto Educare alle relazioni, rispondendo a diverse domande.

Il ministro ha anche detto la sua opinione su ciò che sta accadendo in questi ultimi mesi con l’uccisione di diverse donne vittime dei loro ex compagni: “La nostra riflessione vuole sradicare la cultura maschilista ancora residua nella nostra società. Il problema della violenza sulle donne è diffuso non solo in Italia ma anche in Paesi avanzati dal punto di vista sociale. La nostra riflessione mira a incidere sugli aspetti culturali della società in modo ampio. Bisogna tenere sempre presente come intendiamo intervenire”.

