Visite fiscali pubblici dipendenti, il TAR Lazio annulla il decreto Madia che ne regola le fasce orarie

Da un ricorso al TAR del Lazio proposto da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria, numero di registro generale 2760 del 2018, arriva un’interessantissima sentenza che annulla il decreto Madia sul regolamento delle fasce orarie delle visite fiscali per i pubblici dipendenti. Questa sentenza non mancherà di ridurre le fasce orarie delle visite fiscali anche per i docenti di ogni ordine e grado di istruzione e il personale Ata.

Punti salienti della sentenza

La sentenza n.16305 del 3 novembre 2023 del TAR Lazio ha evidenziato, senza mezzi termini, che la mancata armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità, ha fra l’altro determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato. In buona sostanza nella sentenza si fa notare che mentre nelle aziende private, il lavoratore che prende un congedo di malattia, è vincolato a permanere a casa per l’eventuale visita fiscale dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, senza riferimenti a festivi e giorni non lavorativo, nella Pubblica Amministrazione, compresi i dipendenti della scuola, le fasce orarie per le visite fiscali di chi è in malattia sono molto più ampie, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Questa evidente differenza tra pubblico e privato ha indotto il TAR a ritenere che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

Come emerge da una nota della UIL Pubblica Amministrazione: “Il Tar ha anche precisato che stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto statuito con la decisione in parola”.

Nella sentenza è espressamente specificato che le considerazioni svolte nel ricorso presentato nel 2018 conducono all’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento che ne costituisce l’oggetto. Quindi di fatto, il regolamento delle fasce orarie disposte dal decreto Madia-Poletti, viene annullato già dai prossimi giorni e quindi l’Amministrazione dovrà predisporre un regolamento che sia adeguato al principio di uguaglianza con il settore privato.

Si attendono nuove fasce orarie per le visite fiscali

Questa importantissima sentenza del TAR Lazio, potrebbe definire ben presto nuove fasce orarie per le visite fiscali dei dipendenti pubblici. Quindi si attendono note di chiarimento per l’eventuale accoglimento della suddetta sentenza e le nuove fasce orarie per le vistie fiscali anche per i docenti e il personale ata.