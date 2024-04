Vittoria al tribunale del lavoro: accolto il ricorso per l’immissione in ruolo di alcuni docenti con titolo estero ed inseriti con riserva nelle GPS

Vittoria al tribunale del lavoro: accolto il ricorso per l’immissione in ruolo...

Si comunica che il Tribunale del Lavoro di Pavia ha accolto con sentenza il ricorso dello Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, per il ricorrente specializzato all’estero sul sostegno in attesa di riconoscimento del titolo estero ed inserito con riserva nella Prima Fascia delle GPS ai fini dell’immissione in ruolo.

In particolare, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della parte ricorrente, con titolo estero conseguito sul sostegno, a partecipare ai piani di assunzione anche per il ruolo in attesa che il Ministero concluda il procedimento di equipollenza del titolo estero, ed è stato così stabilito che: “il diritto della ricorrente a partecipare con riserva al piano di assunzioni secondo le disposizioni della L. n. 15/2022 in relazione alle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di Sostegno di Prima Fascia…. e a stipulare i relativi contratti, senza che la riserva costituisca un limite, salvi gli effetti dell’eventuale rigetto del riconoscimento del titolo estero”.

Per ricevere le informazioni utili per aderire al ricorso, è possibile compilare il presente link: https://siriosolidoro.it/importante-vittoria-al-tribunale-del-lavoro-i-docenti-abilitati-allestero-inseriti-con-riserva-possono-essere-immessi-in-ruolo/

Lo Studio Solidoro ritiene più opportuno consigliare il ricorso singolo su tali vicende, in quanto appare più consono affrontare caso per caso le peculiarità di ogni singolo ricorrente.

Si tratta di una pronuncia molto importante per gli abilitati all’estero inseriti con riserva nella Prima Fascia delle GPS, in quanto dispone la partecipazione anche ai piani di assunzione in ruolo, e potrà essere fatta valere per i docenti che si trovano in situazione analoga.

