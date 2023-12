Voti scuola, docenti spesso sotto attacco: l’intelligenza artificiale potrà aiutarli?

Spesso si accusano i docenti di non valutare bene, di stressare gli studenti con valutazioni numeriche troppo severe. Cosa cambierà con l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa? Cosa bisogna conoscere per non farsi trovare impreparati? VAI AL CORSO

Ma cosa c’è da sapere sull’Intelligenza Artificiale generativa? Ecco un percorso:

Introduzione alla valutazione con l’IA generativa

Cos’è l’IA generativa e come differisce dalle altre forme di IA

Panoramica sui principali algoritmi

Introduzione alle modalità in cui l’IA generativa può essere utilizzata per valutare le capacità, le competenze e le conoscenze degli studenti

Etica e considerazioni didattiche nella valutazione con l’IA generativa

Le sfide etiche della valutazione automatizzata: bias, trasparenza e privacy

Combinare giudizio umano e valutazione automatizzata per garantire equità

Metodi e strumenti per testare e assicurare l’imparzialità delle valutazioni generate dall’IA

Implementazione pratica: Creare e ottimizzare un sistema di valutazione basato sull’IA generativa

Passi fondamentali per sviluppare un sistema di valutazione basato sull’IA: raccolta dei dati, formazione del modello, implementazione nel contesto scolastico

Strumenti e piattaforme disponibili per realizzare sistemi di valutazione basati sull’IA generativa

Il corso

Su questi argomenti il corso Valutare con l’intelligenza artificiale generativa, a cura di Mara Fornari e Ivano Stella, in programma dal 4 dicembre.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Come affrontare i quesiti della prova scritta

Le discipline Stem nella revisione del PTOF

Dai nuovi moduli di orientamento all’e-portfolio nella scuola di primo grado

Attività Steam con carta, cartone e coding

Mi fido di te. Giochi cooperativi per una classe inclusiva

La sociometria in campo educativo

Insegnare soddisfatti

Il Digital Storytelling per una didattica condivisa e partecipata

Educare alle competenze sociali a scuola