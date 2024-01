Voto di condotta: in arrivo le audizioni dei sindacati; intanto si ferma il ddl sulla filiera tecnologico-professionale

Riprende mercoledì 17 in Commissione Cultura del Senato l’esame del disegno di legge sulla valutazione del comportamento degli studenti.

Nella mattinata sono previste le audizioni di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL, SNALS, Gilda, ANIEF e USB Pubblico impiego-Scuola, mentre nel pomeriggio si aprirà il dibattito vero e proprio, sempre in Commissione.

Dibattito che proseguirà nella giornata successiva quando, forse, conosceremo il termine entro il quale dovranno essere presentati gli emendamenti.

Al tempo stesso risulta però sospeso l’esame della proposta di legge sulla filiera tecnologico-professionale.

Ma, come abbiamo già avuto modo di rilevare, quest’ultimo disegno di legge non riveste ormai carattere di urgenza dal momento che il Ministro ha deciso di proporre per il 2024/25 l’avvio sperimentale dei nuovi percorsi.

In proposito vale la pena segnalare che, secondo notizie riportate da diversi organi di stampa, sono relativamente poche le scuole che, al momento, hanno deciso di proporre alle famiglie la sperimentazione del 4+2 in ambito tecnico-professionale: in Liguria, per esempio, ci sarebbe una sola richiesta; ma per poter mettere un punto fermo bisogna aspettare la conclusione delle operazioni di iscrizione.