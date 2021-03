Weekend zona rossa: possibili misure dal 15 marzo a Pasqua

Rimandate a oggi le decisioni sulle nuove misure anti Covid da adottare nei prossimi giorni. Ormai pressochè certi alcuni punti fermi già discussi e condivisi come lo scatto automatico in zona rossa al configurarsi di 250 contagi ogni 100mila abitanti a settimana, il lockdown nei weekend e la Pasqua blindata come le feste natalizie. Il recente Dpcm sarà sostituito da un decreto legge, a partire da lunedì 15 marzo. Prima di ufficializzare le decisioni bisognerà attendere l’incontro con le Regioni e l’analisi degli ultimi dati.

Rimarranno dunque le fasce ma con la differenza che alcune restrizioni riguarderanno tutti, anche chi si trova in giallo. Tra queste quelle appunto dei weekend con bar e ristoranti chiusi e divieto di spostamento tra Comuni anche in fascia gialla. Su questo punto alcuni governatori non sono convinti poichè l’obiettivo è limitare al massimo la circolazione delle varianti.

Misure poi severissime per le vacanze di Pasqua con divieti di pranzi, incontri con più persone e gite.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook