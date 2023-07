Wimbledon, auto contro scuola elementare nel sud-ovest di Londra: morta un’alunna, feriti due adulti e sei bambine

Una bambina è morta dopo che questa mattina un fuoristrada è piombato su una scuola elementare di Wimbledon, nel sud-ovest di Londra. E’ successo poco prima delle 10 di mattina alla Study Preparatory School. Ne ha dato notizia la polizia. La conducente del veicolo, una quarantenne, è finita in manette. Nello scontro sarebbero rimaste ferite sei bambine e due adulti, di cui alcuni in modo grave. Lo riporta Skytg24.

L’incidente è avvenuto l’ultimo giorno di scuola alla Study Prep, istituto privato femminile fondato nel 1893. Dalle immagini circolate sui media, si vede la Land Rover finire contro il muro della scuola, dopo aver sfondato la recinzione del giardino. Cordoglio dal mondo politico, con il sindaco di Londra Sadiq Khan che ha parlato di un incidente “assolutamente devastante”.

Esclusa la pista terroristica

La bambina, secondo le prime notizie che stanno circolando, pare avesse 8 anni. La scuola accoglie bambine dai 4 agli 11 anni. Al momento le notizie sono in aggiornamento. Si è in attesa di capire per quale motivo la donna sia andata a sbattere contro il muro della scuola. Al momento è stata esclusa la pista terroristica, come scrive Bbc.