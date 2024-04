X Edizione della Notte del Liceo Classico: promuovere la cultura classica valorizzando gli studi umanistici

Il 19 aprile, dalle 18:00 alle 24:00, si svolgerà la decima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Più di 350 i licei classici italiani iscritti all’evento ai quali si aggiungeranno anche 14 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono l’Australia, la Croazia, la Germania, la Grecia, la Francia, la Romania, la Spagna, la Turchia.

Il menù che le varie scuole aderenti propongono è molto ricco e assortito: letture animate, concerti e performance, mostre fotografiche, degustazioni ispirate al mondo antico, conferenze e dibattiti, presentazione di libri e letture di poesie.

L’evento nasce da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), attualmente ricercatore di Filologia classica presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Torino, ed è sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica.

La finalità è evidente ed è espressa con chiarezza sul sito web della manifestazione: promuovere la cultura classica greca e latina, valorizzando altresì il curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. Ma la Notte Nazionale del Liceo Classico è anche un modo di mostrare al grande pubblico che il patrimonio degli studi classici è ancora vitale e produttivo, in grado di stimolare intellettualmente i ragazzi e le ragazze di oggi.

Intervistato da Rai Scuola – partner dell’iniziativa – il professore Schembra ha sottolineato che in questa decima edizione ci sarà una novità. Tutte le scuole partecipanti saranno chiamate a confrontarsi con due temi comuni loro assegnati. Il primo: come comunicare l’importanza degli studi classici al di fuori delle pareti scolastiche, quali canali e contenuti scegliere per trasmettere i valori veicolati dal curricolo del liceo classico. Il secondo: la violenza di genere, soprattutto contro le donne, come contrastarla con le nostre azioni quotidiane. Per entrambi i temi, tutte le proposte dovranno necessariamente trarre ispirazione dai grandi classici letterari e filosofici latini e greci.

Altra novità: quest’anno ci sarà – anzi, c’è già – un vincitore: Tutti i licei classici partecipanti hanno, infatti, presentato in anteprima il loro programma al comitato organizzatore che ha scelto quello, a suo avviso, più aderente allo spirito dell’iniziativa. Vincitore della decima edizione della Notte del Liceo Classico è il Liceo Rosmini di Palma Campania in provincia di Napoli.