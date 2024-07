150 preferenze 2024, come compilare l’istanza? La guida rapida del Ministero

Da oggi, 26 luglio 2024, e fino alle ore 14 del 7 agosto 2024 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 44/2023 art. 5, commi da 5 a 17) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze, che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.

Lo ha comunicato il MIM con avviso del 25 luglio. Lo stesso Ministero ha predisposto anche un’apposita pagina con indicazioni utili, compresa una guida rapida alla presentazione dell’istanza.

La guida

L’intero processo di compilazione della domanda da parte del candidato sarà guidato da una procedura illustrata che

consentirà all’utente di navigare all’interno delle varie sezioni. Al momento del passaggio tra una sezione e l’altra il

sistema effettuerà il salvataggio automatico dei dati inseriti.

Bisogna tener presente che le domande inserite nel sistema, ma non inoltrate, non verranno considerate valide.

La guida spiega come accedere all’istanza, come compilare la domanda, come esprimere le preferenze ai fini del ruolo e delle supplenze, più altre informazioni sulle preferenze.

SCARICA LA GUIDA

RIVEDI LA DIRETTA