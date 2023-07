150 preferenze Gps 2023, le ultime novità sulla procedura e i tempi previsti per gli incarichi – DIRETTA ore 18,00

Importantissima diretta de La Tecnica della Scuola subito dopo la chiusura dell’incontro con i sindacati e i tecnici del MIM per le ultime novità per gli incarichi e supplenze da GaE e GPS. La diretta, sui canali Facebook e Youtube de La Tecnica della Scuola, andrà in onda alle ore 18 di giovedì 6 luglio e sarà condotta da Daniele Di Frangia. Parteciperanno l’esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara, e il Segretario della Cisl Scuola Attilio Varengo.

A chiusura dell’incontro al Ministero dell’istruzione e del Merito con i sindacati, dove saranno date informazioni sulla procedura dell’inserimento delle 150 preferenze per gli incarichi e le supplenze, il sindacalista della Cisl Scuola, Attilio Varengo, darà le ultimissime riguardo anche le date di presentazione dell’istanza per la scelta delle preferenze da inserire per eventuali incarichi di supplenza. Sarà chiarito se il sistema consente la conferma delle sedi espresse già per l’anno scolastico 2022/2023, o se si dovrà compilare ex novo le scelte. Si potrà sapere se il non fare la scelta in questa fase, comporta l’esclusione dalle supplenze o se il sistema conferma automaticamente quelle già inserite nell’anno precedente. Si potrà conoscere la data di presentazione dell’istanza che presumibilmente dovrebbe andare dal 18 luglio all’1 agosto, ma potrebbe invece avere delle modifiche.

Tipologia di contratti possibili

In ogni preferenza espressa, l’aspirante alla supplenza, potrà indicare anche la tipologia di contratto che desidera. Quindi potrà indicare contratti annuali con scadenza il 31 agosto 2024, oppure i contratti fino al termine delle attività didattiche con scadenza il 30 giugno 2024. È possibile inserire in una stessa preferenza entrambe le tipologie di contratto, ma è anche possibile ripetere la stessa preferenza due volte, prima per i contratti al 31 agosto e poi per i contratti al 30 giugno. Per essere più precisi, l’aspirante alle supplenze, potrebbe decidere l’ordine di preferenza per tipologia di contratto, inserendo prima tutte le preferenze con contratto al 31 agosto e poi ripetendole successivamente per tipologie di contratto al 30 giugno.

Si possono chiedere anche spezzoni

Tra le opzioni esprimibili c’è anche quella di richiedere uno spezzone orario superiore alle 6 ore, ma per il 2023/2024 non sarà possibile indicare il minimo delle ore di spezzone e il massimo, come avveniva negli anni passati. Ma l’opzione sarà quella di potere scegliere solamente la voce spezzone, senza potere indicare da minimo 7 ore a massimo 17, oppure da minimo 12 a massimo 15. Viene definitivamente eliminata l’opzione di oscillazione degli spezzoni. Invece resta l’opzione del completamento orario su medesima disciplina o anche su altra disciplina in cui si è inseriti in graduatoria.Sarà anche possibile il completamento orario su base territoriale, ovvero su comune o comuni, su distretto o distretti. Tutti gli spezzoni si intendono incardinati con contratto al 30 giugno 2024.