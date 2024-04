Percorsi abilitanti 60 CFU, Gps e III fascia, maggio infuocato per docenti e Ata: le prossime scadenze – DIRETTA ore 16,00

Percorsi abilitanti 60 CFU, Gps e III fascia, maggio infuocato per docenti...

Sarà un mese di maggio “infuocato” per il personale scolastico, sia docente che Ata. Sono infatti diversi gli appuntamenti che attendono una larga fetta di lavoratori del mondo scolastico. Le due scadenze principali (che devono ancora essere ufficializzate) sono legate all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali di Supplenza per quanto riguarda i docenti e l’aggiornamento delle graduatorie di III fascia per quanto riguarda il personale Ata.

Percorsi abilitanti 60 CFU, l’attesa è finita

Oggi, 23 aprile, è stato pubblicato il decreto che detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

Aggiornamento GPS, cosa c’è da sapere

Dovrebbe essere ormai imminente la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che darà il via all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per il biennio 2024/2026.

In attesa di conoscere quali saranno le tempistiche per l’inoltro delle istanze, è possibile consultare la pagina del Ministero contenente alcune prime indicazioni.

Le graduatorie provinciali di supplenza hanno validità biennale e sono costituite da:

una prima fascia di personale abilitato

una seconda fascia di personale non abilitato.

Per il biennio 2024/2026, gli aspiranti possono presentare domanda ex novo, aggiornare la domanda del 2022 oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza necessità di presentare istanza.

Il MIM consiglia, tuttavia, di presentare comunque l’istanza se si è in possesso di titoli soggetti a scadenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.

Inoltre, è possibile accedere con riserva in caso di abilitazione/specializzazione conseguita dopo il termine di presentazione domande ed entro il 30 giugno 2024, da confermare con apposita ulteriore istanza nei temini che saranno indicati con apposito avviso.

Nella stessa istanza si possono inserire le sedi per l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia.

Nel secondo anno di vigenza delle graduatorie è prevista la possibilità, per coloro che conseguiranno entro il 30 giugno 2025 il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, di iscriversi in elenchi aggiuntivi alla I fascia.

Graduatorie III fascia Ata, apertura dopo le Gps?

“La terza fascia è un appuntamento che si verifica generalmente ogni triennio – ha spiegato il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo nel corso della Tecnica risponde live – quest’anno c’erano alcune istanze circa il possibile rinvio di queste graduatorie, rinvio poi rientrato. I tempi? Non essendoci ancora il decreto non possiamo essere particolarmente precisi però possiamo spingerci ad ipotizzare una finestra per la presentazione delle istanze che ricordiamo saranno tutte telematiche”.

“Tenuto conto del fatto che molto probabilmente, a breve, dovrebbero esserci le aperture delle funzioni per le graduatorie dei docenti e immaginando che il Ministero non pensi di sovrapporre l’una scadenza all’altra, tenuto conto dell’impatto inevitabile che ci sarebbe sul sistema informatico, immediatamente al termine delle Gps è possibile che partano immediatamente le terze fasce, quindi come lasso temporale l’inizio del mese di maggio“.