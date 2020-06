A Gerusalemme chiuse le scuole per covid19

In un solo liceo di Gerusalemme sono stati confermai, tra personale e alunni, oltre 130 casi di coronavirus e dunque molte scuole superiori sono state chiuse per precauzione.

Il covid in alcune scuole di Gerusalemme

Infatti, casi di positività al Covid-19 sono stati accertato in altre quattro scuole superiori della città, per cui attualmente circa 1.500 persone, tra dipendenti delle scuole e studenti, sono state messe in quarantena. In un altro Istituto 2.200 studenti torneranno alla didattica a distanza per evitare pericoli, mentre 750 studenti e il personale di un Liceo Artistico sono stati mandati a casa dopo che un insegnante è risultato positivo al Covid-19.

In ogni caso infezioni limitate

Tuttavia, Israele non è stato particolarmente colpito dalla pandemia: finora ha registrato poco più di 17.000 casi e meno di 300 decessi. Il governo ha introdotto nei mesi scorsi misure severe per limitare il contagio, poi nella prima settimana di maggio ci sono state delle riaperture graduali.