2022 l’anno dell’aggiornamento delle GPS. Quali possibili novità?

Sembra ormai certo che tra la fine di aprile e i primi giorni del mese di maggio dovrebbe essere pubblicata l’O.M. per procedere all’aggiornamento delle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze) al fine di poter nominare gli aventi diritto con l’inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023.

L’O.M. che ha già ottenuto il parere del CSPI con alcune richieste di modifiche e a seguito dell’incontro con i sindacati, dovrebbe contenere delle differenze rispetto alle disposizioni dell’O.M. 60 del 2020. (Tra le più richieste quelle di prolungare i termini per consentire l’accesso agli specializzandi del VI ciclo del sostegno).

Presentazione della domanda

Fermo restante che l’istanza va presentata on line, e per una sola provincia, possono presentare la domanda per le GPS, oltre ai docenti inseriti nelle GAE, gli aspiranti già inseriti che chiedono l’aggiornamento del punteggio e coloro hanno conseguito i titoli richiesti per accedere alle suddette graduatorie.

Scuola dell’infanzia e primaria

Le GPS riguardanti i posti comuni sono suddivise in due fasce:

è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Le GPS riguardanti i posti comuni, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce:

è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea e 24 CFU nelle discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche oltre ai crediti formativi universitari o accademici;

b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, senza i 24 CFU/CFA;

c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto per la specifica classe di concorso.

GPS posti di sostegno

Le GPS riguardanti i posti di sostegno, distinte per i relativi gradi d’istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità d’insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

GPS ITP (Insegnante Tecnico Pratico)

Le GPS riguardanti i posti degli insegnati tecnico pratici sono suddivise in due fasce.

alla prima fascia possono accedere i candidati in possesso di:

abilitazione per la specifica classe di concorso,

alla seconda fascia possono accedere i candidati in possesso di:

titolo di studio per la specifica classe di concorso con 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche;

abilitazione su altra classe di concorso o per altro grado senza i 24 CFU;

inserimento nel triennio precedente nella III fascia delle graduatorie d’istituto.

Modifiche previste