Riserva da sciogliere in GPS, si sta pensando di dare tempo per tale procedura e per il conseguimento del titolo fino al 20 luglio 2024

Riserva da sciogliere in GPS, si sta pensando di dare tempo per...

Sull’ordinanza ministeriale riferita all’aggiornamento delle GPS 2024-2026 si sta attendendo da un giorno all’altro la sua pubblicazione. In questa OM ci saranno le date riferite alla presentazione della domanda di aggiornamento o di nuovo inserimento nelle GPS, ma ci saranno anche le date per lo scioglimento delle riserve per chi si inserisce in I fascia GPS senza avere ancora conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione.

Data di conseguimento del titolo

In un primo momento si era stabilito che la data di conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, che consentisse ad un asiprante docente di inserirsi nelle prima fascia GPS con riserva, fosse una data che ricadesse entro e non oltre il 30 giugno 2024. Adesso al MIM stanno pensando, ma è tutto da appurare con la pubblicazione dell’OM di aggiornamento delle GPS, di estendere al 20 luglio la data del conseguimento del titolo che consentirà l’inserimento in GPS con riserva.

Cosa potrebbe accadere per sciogliere la riserva

È utile ricordare che le istanze di scioglimento delle riserve dei titoli, che danno accesso alla prima fascia GPS, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Si ricorda inoltre che per accedere alla compilazione dell’istanza di scioglimento della riserva occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Sui tempi di conseguimento del titolo e per lo scioglimento della riserva, si starebbe pensando di arrivare al 20 luglio 2024, quindi potrebbe essere ordinato che dall’1 luglio al 22 luglio, saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2024, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno.