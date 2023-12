27° Premio Fondazione Peano: vince Alisa Atturio dell’Accademia delle Belle arti di Catania

Alisia Atturio, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Catania, 23 anni di Riesi (CL), al Triennio di Decorazione Product Design, presentata dal prof. Riccardo Cristina, docente di Plastica Ornamentale, vince la 27° edizione del Premio Fondazione Peano, storica manifestazione che si svolge a Cuneo da quasi trent’anni, dedicata agli allievi delle accademie di belle arti italiane.

L’opera vincitrice si intitola “Donna e Terra” mentre il tema assegnato ai candidati al concorso era “La Terra – madre della biodiversità e del paesaggio”.

La scultura di Alisia Atturio rappresenta, in forma stilizzata, un corpo femminile inarcato e proteso verso il cielo.

La motivazione della giuria: “L’opera rappresenta in maniera sinteticamente eloquente il legame esistente tra due entità intese nei valori di assoluto – la Donna e la Terra – entrambe madri supreme della rinascita. È stato, altresì, apprezzato il nucleo germinativo di idee da cui si è sviluppata la proposta, con l’interessante bozzetto grafico nel quale si coglie nella sua pienezza il senso dell’opera. La composizione, da un primigenio impeto maggiormente didascalico, è stata in seguito depurata e semplificata attraverso una sintesi degli elementi coinvolti, al fine di offrire un maggiore risalto al solo corpo modellato come un arco/ponte che unisce nella essenzialità formale le due entità”.

Ad Alisa è stata assegnata una borsa di studio del valore di 3mila euro e la somma di 5mila euro per la realizzazione dell’opera in materiali come vetroresina e polvere di marmo, esarà collocata nel giardino museale della Fondazione Peano che già ospita la collezione raccolta in questi anni.