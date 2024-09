La matematica a scuola e all’università, le differenze possono diventare opportunità? Il convegno dell’Unione Matematica a Catania

Prende il via il 37esimo convegno “La matematica che unisce”, tre giorni di incontri, dibattiti e premiazioni sul tema della matematica. L’evento, organizzato da UMI (Unione Matematica Italiana) e CIIM (Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica), si svolge a Catania, nell’Aula Magna di Ingegneria della Cittadella Universitaria. Presenti docenti universitari provenienti da diversi atenei come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Genova, Torino, Bari, Palermo, Enna, ma anche docenti di licei e istituti comprensivi.

Spazio a sessioni plenarie, laboratori, tavole rotonde e approfondimenti. Tra i vari temi l’inclusione scolastica e la didattica della matematica, la Sicilia nel Medioevo crocevia delle matematiche del Mediterraneo, i contesti multiculturali e la tecnologia come inclusione.

La Tecnica della Scuola, presente all’evento, ha intervistato Marco Andreatta, presidente dell’UMI, Maria Melloni, membro della CIIM e Maria Flavia Mammana del comitato organizzatore del convegno.