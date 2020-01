65,9 milioni di euro per le verifiche dei solai e dei controsoffitti nelle scuole

65,9 milioni di euro per le verifiche dei solai e dei controsoffitti...

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie del bando da 65,9 milioni di euro per un Piano straordinario per le verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e per eventuali interventi urgenti sulle situazioni di criticità che emergeranno dalle indagini.

Le Regioni con il maggior numero di interventi che saranno finanziati a seguito di un avviso pubblico nazionale sono la Campania (943), la Lombardia (568) e la Puglia (531).

Lo stanziamento complessivo prevede 40 milioni che saranno utilizzati per le verifiche sui solai e 25,9 milioni che serviranno a eseguire i lavori più urgenti.

Obiettivi: verificare lo stato degli edifici scolastici, prevenire fenomeni di crollo di solai e controsoffitti e intervenire poi tempestivamente sulle criticità rilevate per garantire la sicurezza delle scuole. Si ricorda che le cause per le quali si arriva a un cedimento improvviso di un solaio sono molteplici.

In generale si può dire che, a parte difetti legati alla cattiva qualità dei materiali costituenti il laterizio, le cause delle rotture sono sempre di origine esterna ( esempio le infiltrazioni di acqua).

La cattiva qualità dei materiali (esempio la difettosità del laterizio in sede di produzione), l’errata posa in opera dei blocchi e delle armature, possono essere cause determinanti di un cedimento. Gli interventi candidati sono stati selezionati sulla base di precisi criteri:

vetustà degli immobili, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970; presenza all’interno di una zona sismica; popolazione scolastica coinvolta; assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche; eventuale quota di cofinanziamento.

Di seguito si riporta il link alle graduatorie:

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml