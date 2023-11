Giornata nazionale sicurezza nelle scuole, crolla pavimento di asilo durante attività didattiche: aperta voragine, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata questa mattina. 21 novembre, quando una voragine si è aperta nel pavimento del corridoio della scuola materna di Chiavari (Genova). Come riporta Ansa si è verificato il cedimento mentre i bambini della scuola erano dentro l’edificio.

I bambini si sono salvati

I bambini sono stati tratti in salvo. I 75 piccoli si trovavano in classe mentre a crollare è stato il pavimento del corridoio della scuola. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari e i vigili urbani, che hanno transennato il buco che si è formato proprio dove i piccoli lasciano gli indumenti pesanti e gli zainetti.

Il sindaco si è subito attivato per trovare una collocazione ai bambini visto che l’intera struttura sarà ispezionata nei prossimi giorni per capire le cause del cedimento strutturale.

Domani la giornata nazionale della sicurezza nelle scuole

Proprio domani, 22 novembre, ricorre la “ Giornata Nazionale della Sicurezza delle Scuole ”, istituita con la Legge n.107 del 13 luglio 2015, alla quale aderiscono circa 10mila istituti.

Sarebbero già 24, da settembre ad oggi, i crolli nelle scuole italiane, compresi altri episodi di vario genere collegabili al malgoverno dell’edilizia e che mostrano lo stato di insicurezza dei nostri edifici.

Oltre la media di circa 7 al mese registrati nell’anno scolastico scorso, quando Cittadinanzattiva ne aveva censiti 61 in nove mesi. Cittadinanzattiva rende noti questi nuovi dati.

Cittadinanzattiva a questo fine chiede al ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara di “convocare al più presto l’Osservatorio nazionale sulla edilizia scolastica che non si riunisce da due anni, affinché eserciti pienamente le sue funzioni istituzionali in materia di indirizzo e coordinamento nell’edilizia scolastica sia in relazione al Pnrr che nella programmazione triennale ordinaria degli interventi oltre che nella diffusione della cultura della sicurezza”.

Dalla associazione arriva anche la preoccupazione per “la mancanza in Legge di Bilancio di risorse aggiuntive per l’edilizia scolastica con particolare riguardo alle indagini diagnostiche di soffitti e solai con i relativi interventi – se non quelle previste per un Fondo per il finanziamento di un ‘programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici’, pari a 45 milioni nel 2024, 60 mln per ciascuno degli anni 2025-26-27-28”.