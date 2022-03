8 marzo ore 17 DIRETTA – Parità di genere ed educazione all’affettività nuove materie scolastiche?

Giornata internazionale della donna. In occasione delle celebrazioni dell’8 marzo, di fronte alla violenza di genere, al linguaggio sessista, alla mancanza di parità, cosa può fare la scuola? Come rivedere il curricolo degli studenti? Ne parliamo con: Cinzia Leone, senatrice del Movimento 5 Stelle e vice presidente della commissione sul femminicidio; Valentina Petri, insegnante e blogger, autrice del volume Portami il diario; Graziella Priulla, saggista e sociologa, da anni impegnata sul fronte delle questioni di genere.

Durante il nostro appuntamento porteremo alla luce il tema dell’educazione all’affettività nelle aule scolastiche, già oggetto di più proposte di legge: una prima proposta di legge a firma di Stefania Ascari, deputata a 5 Stelle, che ha l’obiettivo specifico di aprire alla riflessione sul rispetto di genere, contro ogni forma di violenza; e una seconda proposta legata al più ampio ambito delle competenze non cognitive, rispetto alle quali si avvierà una sperimentazione; al termine di questa il Ministero dovrà presentare al Parlamento una relazione sugli esiti; e solo a conclusione dell’intera procedura (e dunque a partire dal 2026/27) si potranno eventualmente modificare le Indicazioni nazionali sia del primo che del secondo ciclo di istruzione.

Peraltro, come abbiamo anticipato, sullo stesso argomento in questi giorni si muove anche l’Unicef che rilancia il tema di grande attualità, accompagnato da una petizione in cui si chiede che si possa insegnare la parità di genere sin dai banchi di scuola.