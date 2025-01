A Berlino sospetto attacco di un killer in scuola

Come riporta Bild, una delle più importanti e lette testate giornalistiche della Germania, nel tardo pomeriggio di ieri la polizia è stata allertata per un sospetto attacco presso la scuola elementare Alt-Schmargendorf nel quartiere Schmargendorf a Belino

Immediato l’intervento della polizia, allertata con una chiamata di emergenza effettuata su due sistemi di allarme della scuola, appositamente predisposti per attacchi imprevisti, e che ha messo in atto un’importante operazione di verifica e di monitoraggio

Un portavoce della polizia ha infatti confermato che nell’edificio c’erano ancora gli studenti delle scuole elementari nonostante l’ora tarda e che si stavano nascondendo nelle aule.

In quella scuola, come in quasi tutte quelle della Germania, è presente un centro doposcuola aperto fino alle 18:00. Un grande contingente di polizia, tra cui agenti antisommossa appositamente addestrati per tali situazioni, ha perquisito l’edificio, mentre venivano allertati anche gli agenti di polizia delle operazioni speciali(Sek).

A scopo preventivo nella scuola sono state inviate anche unità dei vigili del fuoco che, in caso di necessità, sono pronte a prestare i primi soccorsi.

Fortunatamente si è rivelato un falso allarme, considerato che la polizia è intervenuta con ampie forze proprio per il sospetto di un serial killer nell’edificio.

Lo conferma all’Ansa la polizia berlinese, secondo la quale si è trattato probabilmente di un guasto tecnico del sistema di allarme il cui utilizzo è previsto proprio in casi del genere.