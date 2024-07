A Carolina Picchio, vittima di cyberbullismo, la prima scuola intitolata d’Italia

L’istituto comprensivo di via Sidoli a Torino sarà intitolato a Carolina Picchio, la studentessa di Novara che si è tolta la vita a soli 14 anni dopo essere stata vittima di cyberbullismo. Questa decisione rende la scuola del quartiere Lingotto la prima in Italia a essere dedicata alla giovane ragazza.

Secondo quanto riporta La Stampa, la cerimonia ufficiale di intitolazione si terrà a settembre, con data ancora da definire. Durante l’evento, sarà anche presentato il nuovo logo della scuola. Fino ad ora, a Carolina erano state dedicate biblioteche o aule, ma mai un intero istituto. L’iniziativa è nata dagli studenti e dalle componenti scolastiche, che hanno proposto l’idea. Synergie Italia ha sostenuto questo progetto di dialogo intergenerazionale e ha contribuito al rinnovo del logo della scuola per la nuova intitolazione.

L’istituto di via Sidoli è l’unico in Piemonte ad aver vinto il secondo bando della “Fondazione Carolina Picchio”. La fondazione, creata per diffondere il messaggio di Carolina e sostenere la sfida del padre, Paolo Picchio, lavora per aiutare i giovani a utilizzare la rete in modo sicuro e promuove progetti scolastici di prevenzione della violenza e della discriminazione di genere online. Ogni anno, la fondazione incontra 75.000 giovani in tutta Italia. Negli ultimi tre anni, il servizio di pronto intervento Re.Te. (Rescue Team) ha registrato oltre 200 interventi a supporto di studenti e famiglie.

Questo passo significativo non solo onora la memoria di Carolina Picchio, ma rappresenta anche un impegno concreto verso la sensibilizzazione e la prevenzione del cyberbullismo nelle scuole.