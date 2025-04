Alfieri della Repubblica, Mattarella premia 29 minorenni. Tra loro uno studente prodigio: “Sono grato alle mie maestre”

Oggi, 5 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Lo riporta Il Corriere della Sera.

L’onorificenza, nata nel 2010, conferisce questo Attestato ad un massimo di 30 giovani minorenni sia italiani sia stranieri residenti, “che siano nati nel nostro Paese o abbiano frequentato con profitto le scuole italiane per almeno 5 anni”. Vengono premiati gli under 18 che “per comportamento o attitudini”, rappresentano un modello di buon cittadino, essendosi distinti “nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato” oppure che “hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà”.

Uno dei premiati è un giovane autore di libri di fisica

Il tema che ha ispirato la scelta dei giovani insigniti è “Nuove vie per la solidarietà”. Tra loro anche Gabriele Ciancuto, 10/9/2011, “Per la spontaneità, e al tempo stesso la tenacia, con cui prova ad appassionare i più piccoli alla scienza. Ha scritto libri rivolti ai bambini, in cui tratta con linguaggio semplice materie e argomenti impegnativi.

Gabriele è un giovane testimone della scuola come luogo di scoperta, di motivazione e anche di sogno. Sono nati a scuola i suoi due libri, grazie all’amore per lo studio e alla fiducia ricevuta dai suoi insegnanti. A soli 13 anni ha deciso di restituire quanto aveva appreso, scrivendo dei libri in cui aiuta i bambini a capire, in modo semplice e con immagini chiare, la bellezza del sistema solare e i principi della fisica”.

Il ragazzino, nel 2023, aveva raccontato ai nostri microfoni da dove viene la sua passione per questa disciplina e cosa lo ha spinto a cimentarsi nella scrittura di un libro. Ecco cosa ci aveva detto:

“Il rapporto con le mie insegnanti è ottimo. Credo, come dicevo, di essere stato molto fortunato alle primarie e anche adesso che frequento la seconda media credo di avere ottimi insegnanti! Ho solo 12 anni, credo sia un po’ presto per decidere chi sarò da grande però un sogno ce l’ho, diventare ingegnere aereospaziale!”.

Le parole della madre

“Che fosse appassionato alle materie scientifiche ce ne eravamo accorti gia dalla prima elementare. Lui era molto bravo con i numeri. Poi nel tempo ha sviluppato amore verso le scienze, la tecnologia. Un anno fa circa eravamo a cena e lui ha iniziato a commentare una notizia che riguardava l’astronomia con termini ed argomenti molto specifici che noi non conoscevamo. Né io né mio marito siamo appassionati della materia e non erano neanche argomenti che studiavamo a scuola. Finora sono molto soddisfatta della scuola del mio comune Amelia, ci sono insegnanti molto validi che non considerano ciò che fanno solo un lavoro ma una missione piuttosto”, queste le parole della madre.