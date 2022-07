A che servono i dati Invalsi se la scuola non cambia? Ricci: neanche l’Istat cambia il mondo del lavoro, ma nessuno la contesta. Il nostro ruolo è rilevare i dati, non agire

I dati Invalsi servono? A rispondere alla provocazione di chi sostiene che queste rilevazioni non porterebbero alcun miglioramento al sistema scolastico, Roberto Ricci, Presidente dell’Invalsi, durante la presentazione dei dati 2022 alla stampa, ribatte: “Come l’Istat rileva il tasso di occupazione/disoccupazione senza che nessuno le contesti che non fa nulla per migliorare tali livelli di occupazione, così il ruolo dell’Invalsi è di rilevare i dati, non di agire a modificarli”.

I dati Invalsi di scuola primaria si confermano i migliori

Quali dati ha rilevato l’Istat? Al di là dei preoccupanti esiti relativi alle scuole superiori, di cui abbiamo riferito in un precedente articolo, ciò che conforta è che la scuola primaria regge, come in passato. La scuola primaria – ci spiega il comunicato Invalsi – riesce a garantire risultati analoghi a quelli riscontrati nel 2019 e nel 2021. Il confronto degli esiti della scuola primaria del 2019, del 2021 e del 2022 ci restituisce un quadro sostanzialmente stabile. Si conferma quindi la tenuta della scuola primaria in questi anni di pandemia.

Seconda classe di scuola primaria

In Italiano circa 3 allievi su 4 (72%) raggiungono almeno il livello base (dalla fascia 3 in su). Valle d’Aosta, Umbria, Lazio e Molise conseguono risultati sopra la media nazionale; la Sicilia ottiene risultati sotto la media nazionale;

In Matematica circa 3 allievi su 4 (70%) raggiungono almeno il livello base (dalla fascia 3 in su). Il Molise consegue risultati sopra la media nazionale; la Provincia Autonoma di Bolzano (lingua it.) ottiene risultati sotto la media nazionale.

