A fine anno il 98% del personale scolastico sarà vaccinato: lo prevedono gli esperti del Governo

Su un milione e 250mila operatori scolastici (nel conteggio sono compresi anche coloro che lavorano nel sistema paritario) 970mila risultavano vaccinati a fine luglio: il dato è contenuto nella relazione tecnica allegata al decreto 111 che nei prossimi giorni inizierà l’iter parlamentare alla Camera (la conversione in legge dovrà essere fatta entro il 5 ottobre).

Ma la stessa relazione contiene anche altri dati interessanti.

In particolare i tecnici che hanno redatto il documento hanno formulato la seguente previsione sull’andamento delle vaccinazioni



Al 31 agosto 1.075.000 vaccinati

175.000 non vaccinati

Al 15 settembre 1.140.000 vaccinati

110.000 non vaccinati

Al 30 settembre 1.205.000 vaccinati

45.000 non vaccinati

Al 31 ottobre 1.225.000 vaccinati

25.000 non vaccinati

Al 30 novembre 1.230.000 vaccinati

20.000 non vaccinati



Secondo questa previsione, quindi, entro la fine dell’anno solare, fra il personale scolastico, la percentuale dei non vaccinati dovrebbe essere persino inferiore al 2%.

Resta però da affrontare il problema del personale che, pur operando all’interno delle scuole, non è dipendente dello Stato o degli enti gestori delle scuole paritarie (esperti, operatori di cooperative, assistenti all’autonomia e così via): su questo è probabile però che ci sarà una modifica al testo del decreto legge nel corso del suo passaggio in Parlamento.