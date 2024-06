A scuola con una pecora per votare: stupore tra i presenti

Si è presentato a scuola con a fianco una pecora: è accaduto a Lecce la mattina di domenica 23 giugno, in occasione del ballottaggio per la sfida, per individuare il sindaco, del secondo turno tra Carlo Salvemini (centrosinistra che al primo turno aveva fatto registrare il 46,81% dei voti) e l’ex senatrice Adriana Poli Bortone (centrodestra, per la quale c’erano state il 49,87% di preferenze).

Nel seggio elettorale, allestito all’interno dell’istituto scolastico Quinto Ennio del capoluogo pugliese, il ragazzo che si è presentato a votare in compagnia di una pecora non è certo passato inosservato: l’animale, tra l’altro, non ha atteso fuori la scuola, ma è arrivato fino a pochi passi dalla cabina elettorale, fermandosi tra i banchi.

“Una circostanza – riporta l’agenzia Ansa – che ha suscitato curiosità, stupore e momenti di ilarità tra i presenti. In molti hanno colto l’occasione per immortalare l’episodio” con una fotografia scattata con il telefono cellulare.

“Peraltro la fidata pecora, paziente come un animale domestico, ha atteso tranquillamente che il padrone completasse le operazioni di voto scegliendo tra i due candidati a sindaco e poi insieme hanno lasciato l’istituto”.

