A Sorrento la nautica è sostenibile coi ragazzi capitani per un giorno

130 bambini e ragazzi da tutto il mondo, riuniti in questi giorni a Sorrento per il primo Global Youth Tourism Summit realizzato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto), hanno potuto apprendere, sotto la guida esperta dei capitani dell’Msc Training Center e per una giornata, elementi di formazione sulla nautica sostenibile: dagli strumenti di navigazione ai simulatori nautici di ultima generazione, fino alle più moderne pratiche di sostenibilità.

Ma anche i segreti dei diversi nodi marinari, dalla gassa al nodo inglese, vero caposaldo della formazione di ogni buon marinaio.

Ma soprattutto: il rispetto per il mare e le sue creature.

Una formazione sul campo organizzata grazie all’impegno di Msc Foundation e del Gruppo Msc, main sponsor del Summit, che hanno aperto le porte del centro di addestramento e messo al servizio dei giovani partecipanti la loro esperienza.

I ragazzi hanno inoltre partecipato a un contest per l’ideazione del nome dei Teens Club del futuro, ovvero gli spazi di aggregazione riservati agli adolescenti a bordo delle navi da crociera Msc.

Proprio per offrire ai ragazzi un’occasione per toccare con mano l’importanza del rispetto per il pianeta blu, sabato 2 luglio Msc Foundation, in collaborazione con la Ong Marevivo e l’Area Marina Protetta Punta Campanella, li condurrà in un’esplorazione con biologi marini nella Baia di Ieranto.