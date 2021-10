AAA cercasi docente (da gennaio 2022) per una scuola italiana in Nigeria

Riceviamo e diffondiamo una segnalazione di annuncio per un ruolo da insegnante in Africa. La scuola italiana paritaria “E. Mattei” di Lagos (Nigeria) sta cercando un docente per la scuola primaria classe EEEE a partire da gennaio 2022. È richiesto il diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001 o la laurea in Scienze della formazione primaria (non saranno prese in considerazione domande prive di tali requisiti).

Si offre stipendio netto di 1500 euro in Italia (con pagamento dei contributi), living di 180mila Naira, biglietto A/R, alloggio (da condividere con altro docente) con utenze a carico della scuola e assistenza medica.

Per chi fosse interessato, può inviare il proprio CV alla seguente mail:

[email protected]