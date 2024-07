12 bambini in Sudafrica morti per l’incendio dello scuolabus

Un minibus che stava portando a scuola vicino a Johannesburg, in Sudafrica, 12 bambini, si è ribaltato e, dopo essere stato investito da un altro veicolo, ha preso fuoco. Sette bambini, trasportati d’urgenza in ospedale, nel tardo pomeriggio, sarebbero stati dimessi, mentre è rimasto ucciso l’autista.

Le immagini televisive, scrivono le agenzie, hanno mostrato scene raccapriccianti. Il governo ha detto che la maggior parte dei bambini proveniva da una scuola elementare, dove gli studenti hanno normalmente un’età compresa tra i 6 e i 13 anni: “Sono bruciati e irriconoscibili. Quando questo accadrà, la scientifica dovrà fare la sua parte in termini di identificazione”.

Sembra, secondo le ricostruzioni, che il minibus sia stato colpito da dietro da un piccolo pick-up, facendolo ribaltare e prendere fuoco. Ha dichiarato il ministro dell’Istruzione: “Sono profondamente rattristato da questo tragico evento”.

Sembra infine che il Sudafrica abbia una delle reti stradali più sviluppate del continente, ma anche uno dei peggiori record di sicurezza stradale, in parte a causa della guida spericolata e dei veicoli non idonei, ma molti genitori devono affidarsi a minibus privati per portare i figli a scuola.