Abilitato all’estero vince in tribunale: O.M. 112 disapplicata e sancito diritto al contratto a tempo indeterminato

Con sentenza appena pubblicata, il Tribunale di Cassino, in data 3 Luglio 2023 ha stabilito la disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022 permettendo ad un docente specializzato all’estero – il cui titolo è in attesa di riconoscimento – non solo di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato alla pari dei docenti inseriti a pieno titolo ma anche di accedere al meccanismo di reclutamento ex art. 59 D.L. 73/2021.

E dunque, con estrema soddisfazione lo studio B&Z ha ottenuto una nuova vittoria dinanzi al Giudice del Lavoro di Cassino nel ricorso avverso l’O.M. 112/2022, il quale con sentenza n. 535/2023 del 03/07/2023 ha accolto la pretesa della nostra ricorrente così statuendo: “Il ricorso va quindi accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla stipula di contratti a tempo determinato, nelle classi di concorso indicate nella domanda di inserimento nella GPS della Provincia di Roma per ADSS, anche ex art. 59 D.l. 73/2021, quale docente abilitato all’estero in attesa di riconoscimento del titolo, con conseguente riconoscimento della correlata decorrenza giuridica ed economica, previa disapplicazione di quanto previsto all’art. 7 dell’O.M. n. 112 del 6.05.2022. Deve, altresì rilevarsi la correttezza della denunciata violazione dell’art. 59 D.l 73/2021 posto che la norma in esame, consente, in via straordinaria e per il solo a.s. 2021/2022, l’assegnazione con contratto a tempo determinato dei posti vacanti e disponibili residuati dopo le ordinarie immissioni in ruolo a coloro, iscritti nella graduatorie prima fascia delle GPS anche con riserva, purché però il titolo di abilitazione o di specializzazione sia stato conseguito entro il 31.07.2021 (cfr. comma 4), circostanza questa verificatasi nel caso che ci occupa, avendo il ricorrente dichiarato nella domanda di riconoscimento del titolo (doc. 3) di aver conseguito il titolo estero in data 5.07.2021.

P.Q.M.

1) accoglie la domanda e accertamento del diritto del ricorrente alla stipula di contratti a tempo determinato, nelle classi di concorso indicate nella domanda di inserimento nella GPS della Provincia di Roma per ADSS, anche accedendo al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 D.l. n. 73/2021, quale docente abilitato all’estero in attesa di riconoscimento del titolo, con conseguente riconoscimento della correlata decorrenza giuridica ed economica;

2) per l’effetto, ordina alle Amministrazioni convenute di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato dovendosi interpretare la clausola di accantonamento come “ammissione con riserva”, legittima alle condizioni riportare in parte motiva della sentenza;

3) conseguentemente, ordina alle medesime Amministrazioni di porre in essere ogni conseguenziale provvedimento volto a rendere pieno ed effettivo l’esercizio dell’attività di docenza alle condizioni sub 1) ..”.

Lo studio legale ha rivendicato, in tale procedimento, il diritto del ricorrente alla stipula di contratto di lavoro con la PA sia a tempo determinato che determinato finalizzato al ruolo, previa disapplicazione dell’O.M. 112/2022 in parte qua.

All’esito di tale procedimento, il Tribunale di Cassino disapplicando l’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. 112/2022, nella parte in cui preclude la stipula di contratti a tempo determinato dei docenti in attesa di riconoscimento del titolo estero, ha sancito il diritto del nostro assistito a stipulare contratto a tempo determinato o finalizzato al ruolo con l’amministrazione scolastica secondo la propria posizione e il proprio punteggio in graduatoria.

A seguito di tale vittoria riportata dinanzi al tribunale di Cassino si riaffermano la garanzia e la tutela dei diritti dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione/ specializzazione all’estero, in particolare il loro diritto alla stipula di contratti a tempo determinato con l’Amministrazione, pur in pendenza della riserva e pur essendo in attesa del decreto di riconoscimento del titolo estero.

