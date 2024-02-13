Abilitazione insegnamento, le classi di concorso approvate per ogni ateneo – IN AGGIORNAMENTO

Dopo anni di attesa stanno prendendo finalmente il via i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione per diventare “docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”: la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infatti firmato oltre 80 decreti utili all’accreditamento per l’avvio dei corsi da svolgere presso le Università e le istituzioni Afam e in questi momenti il Ministero sta provvedendo alla loro pubblicazione in un’area riservata.
I corsi abilitanti saranno destinati a chi ha svolto servizi nelle scuole, anche paritarie, per non meno di tre anni, pure non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si decide di conseguire l’abilitazione, oppure nei cinque anni precedenti. I 30 Cfu potranno anche essere conseguiti dai docenti vincitori del concorso straordinario bis e che hanno partecipato al secondo concorso legato al Pnrr.
Grazie alle informazioni in possesso della Tecnica della Scuola, possiamo dire che il “caricamento” on line dei decreti ministeriali firmati dalla Ministra sta avvenendo in queste ore la loro pubblicazione (riservata però solo alle strutture formative interessate).
Classi di concorso approvate dall’Anvur
Ecco le classi di concorso accreditate dall’Anvur:
Università della Calabria:
|AA24-FI
|LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FRANCESE)
|AA25-FI
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
|AB24-FI
|LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
|AB25-FI
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
|A008-FI
|DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
|A009-FI
|DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOGRAFICHE
|A010-FI
|DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
|A011-FI
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A012-FI
|DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO
|A013-FI
|DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
|A018-FI
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A019-FI
|FILOSOFIA E STORIA
|A020-FI
|FISICA
|A021-FI
|GEOGRAFIA
|A022-FI
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A026-FI
|MATEMATICA
|A027-FI
|MATEMATICA E FISICA
|A028-FI
|MATEMATICA E SCIENZE
|A031-FI
|SCIENZE DEGLI ALIMENTI
|A034-FI
|SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
|A037-FI
|SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
|A040-FI
|TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
|Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA
|A041-FI
|SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
|A042-FI
|SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
|A046-FI
|SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
|Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA
|A047-FI
|SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
|A050-FI
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|A051-FI
|SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
|Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA
|A054-FI
|STORIA DELL’ARTE
|A060-FI
|TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA
|A065-FI
|TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
Università di Torino:
- A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica;
- A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche;
- A010 Discipline grafico-pubblicitarie;
- A011 Discipline letterarie e latino;
- A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- A013 Discipline letterarie, latino e greco;
- A014 Discipline plastiche scult. Scenoplastiche;
- A018 Filosofia e Scienze Umane;
- A019 Filosofia e Storia;
- A020 Fisica;
- A022 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado;
- A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti);
- A024 A/B/C/D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco);
- A025 A/B/C/D Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco);
- A026 Matematica;
- A027 Matematica e Fisica;
- A028 Matematica e scienze;
- A030 Musica nella scuola secondaria di I grado;
- A034 Scienze e tecnologie chimiche;
- A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
- A041 Scienze e tecnologie informatiche;
- A042 Scienze e tecnologie meccaniche;
- A046 Scienze giuridico-economiche;
- A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado;
- A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche;
- A054 Storia dell’arte.
IN AGGIORNAMENTO
Quali classi di concorso nelle varie Università?
Ecco la lista dei vari atenei, divisi per regione, con le relative classi di concorso per cui hanno chiesto accreditamento:
ABRUZZO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A19 FILOSOFIA E STORIA
A20 FISICA
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (TEDESCO)
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
B02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)
B17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
Università di Chieti e Pescara:
- A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A19 FILOSOFIA E STORIA
- A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) per la classe A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- AA24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE)
- AC24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO) per la classe di concorso A25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado
- AA 25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
- A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
- A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
- A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
- A54 STORIA DELL’ARTE
BASILICATA
CALABRIA
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Università Magna Graecia di Catanzaro
CAMPANIA
Università Suor Orsola Benincasa
EMILIA-ROMAGNA
|A001
|ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A011
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A012
|DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A013
|DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
|A018
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A020
|FISICA
|A022
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A026
|MATEMATICA
|A027
|MATEMATICA E FISICA
|A028
|MATEMATICA E SCIENZE
|A031
|SCIENZE DEGLI ALIMENTI
|A034
|SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
|A041
|SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
|A048
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A050
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|A051
|SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
|AB24
|LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
|AD24
|LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TEDESCO)
|B003
|LABORATORI DI FISICA
|B011
|LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
|B016
|LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026 – MATEMATICA
A027 – MATEMATICA E FISICA
A028 – MATEMATICA E SCIENZE
A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050 – SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOGIA
AB24 – LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AC24 – LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
Conservatorio di musica Giovan Battista Martini: A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Università di Modena-Reggio Emilia:
- A-20 FISICA
- A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A-26 MATEMATICA
- A-27 MATEMATICA E FISICA
- A-28 MATEMATICA E SCIENZE
- A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
- A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
- A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
- A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
- A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
- A-60 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- B-15 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
- B-16 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
- B-17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
|A-01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A-11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A-13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
|A-17 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A-19 FILOSOFIA E STORIA
|A-20 FISICA
|A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A-23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)
|A-26 MATEMATICA
|A-27 MATEMATICA E FISICA
|A-28 MATEMATICA E SCIENZE
|A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
|A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
|A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
|A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
|A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A-49 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)
|AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
|AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)
|AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
|AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)
|AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)
|AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
|AE24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO)
|BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)
|BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
|B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
|B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA
|B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA
FRIULI VENEZIA GIULIA
A07 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SPAGNOLO)
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SPAGNOLO)
A26 MATEMATICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
|A11
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12
|DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A15
|DISCIPLINE SANITARIE
|A18
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A20
|FISICA
|A22
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A27
|MATEMATICA E FISICA
|A28
|MATEMATICA E SCIENZE
|A34
|SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
|A50
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
LAZIO
A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE
A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE
A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019 FILOSOFIA E STORIA
A021 GEOGRAFIA
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026 MATEMATICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A054 STORIA DELL’ARTE
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA
AA24 LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
AC24 LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)
AD24 LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)
AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
B023 LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI
Università di Roma Tor Vergata – Unint
Università La Sapienza di Roma:
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A019 FILOSOFIA E STORIA
A022 ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
AB24 LINGUA E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019 FILOSOFIA E STORIA
A020 FISICA
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A053 STORIA DELLA MUSICA
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12 DISCIPLINE LETTERARIE
|A13 DISCIPLINE LETTERARIE LATINO E GRECO
|A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A19 FILOSOFIA E STORIA
|A21 GEOGRAFIA
|A22 ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA
|A23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA
|A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE
|A25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA
|A26 MATEMATICA
|A27 MATEMATICA E FISICA
|A28 MATEMATICA E SCIENZE
|A45 SCIENZE ECONOMICO – AZIENDALI
|A46 SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE
|A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
|A01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A03 DESIGN DELLA CERAMICA
|A04 DESIGN DEL LIBRO
|A07 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
|A08 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
|A10 DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE
Uni Camillus
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIOE SECONDARIA DI II GRADO
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LIGURIA
Conservatorio G. Puccini di La Spezia
LOMBARDIA
Università di Milano La Statale
Università Cattolica Sacro Cuore
MARCHE
|A001
|ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A011
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A012
|DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
|A018
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A019
|FILOSOFIA E STORIA
|A021
|GEOGRAFIA
|A022
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A041
|SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
|A045
|SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
|A046
|SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
|A048
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
|A049
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A054
|STORIA DELL’ARTE
|A060
|TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A065
|TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE
|AA24
|LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)
|AA25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
|AB24
|LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
|AB25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
|AC24
|LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
|AC25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)
|AD24
|LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)
|AD25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
|AE24
|LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO)
|AI24
|LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)
|BA02
|CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
|BB02
|CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)
|BC02
|CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
|BD02
|CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)
|BE02
|CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)
|BI02
|CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE)
|AA24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
|AB24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
|AC24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
|AD24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
|A018
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A011
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A012
|DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
|A013
|DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
|A022
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A050
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|A026
|MATEMATICA
|A048
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
|A045
|SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
|A046
|SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
Conservatorio di Musica Gioachino Rossini di Pesaro:
- A29 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
- A30 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- A53 – STORIA DELLA MUSICA
- A59 – Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza
- A63 – TECNOLOGIE MUSICALI
- A64 – TEORIA, ARMONIA E COMPOSIZIONE
- AA55 – ARPA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AA56 – ARPA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AB55 – CHITARRA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AB56 – CHITARRA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AC55 – CLARINETTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AC56 – CLARINETTO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AD55 – CORNO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AD56 – CORNO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AE55 – FAGOTTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AE56 – FAGOTTO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AF55 – FISARMONICA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AF56 – FISARMONICA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AW55 – FLAUTO TRAVERSO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AG56 – FLAUTO TRAVERSO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AH55 – OBOE (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AH56 – OBOE (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AI55 – PERCUSSIONI (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AI56 – PERCUSSIONI (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AJ55 – PIANOFORTE (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AJ56 – PIANOFORTE (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AK55 – SASSOFONO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AK56 – SASSOFONO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AL55 – TROMBA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AL56 – TROMBA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AM55 – VIOLINO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AM56 – VIOLINO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AN55 – VIOLONCELLO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AN56 – VIOLONCELLO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AO55 – CANTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AP55 – CONTRABBASSO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AQ55 – ORGANO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AS55 – VIOLA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
MOLISE
A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E DELL’INDUSTRIA, SCENOTECNICA
A010 A010-DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A015 DISCIPLINE SANITARIE
A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A020 FISICA
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA
B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA
PIEMONTE
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA;
A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE;
A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE;
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO;
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO;
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO;
A014 DISCIPLINE PLASTICHE SCULT. SCENOPLASTICHE;
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE;
A019 FILOSOFIA E STORIA;
A020 FISICA;
A022 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO;
A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI);
A024 A/B/C/D LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO);
A025 A/B/C/D LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO);
A026 MATEMATICA;
A027 MATEMATICA E FISICA;
A028 MATEMATICA E SCIENZE;
A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE;
A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE;
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE;
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE;
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO;
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE;
A054 STORIA DELL’ARTE
Università del Piemonte Orientale
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
PUGLIA
A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR.
A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR
A013 DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO
A014 DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.
A016 DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC
A017 DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019 FILOSOFIA E STORIA
A020 FISICA
A021 GEOGRAFIA
A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (INF)
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (ING)
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049 SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.
A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG
A054 STORIA DELL’ARTE
A060 TECNOLOGIA SC. I GR.
A061 TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA
A062 TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA
AA24 LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)
AA25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE)
AC24 LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
AC25 LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
B011 LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE
B020 LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A052 SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG
AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
B011 LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE
B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA
B012 LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL
|A011
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A012
|DISCIPLINE LETTERARIE E ISTITUTI II GRADO
|A018
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A019
|FILOSOFIA E STORIA
|A020
|FISICA
|A022
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|AA25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FRANCESE)
|A026
|MATEMATICA
|A027
|MATEMATICA E FISICA
|A034
|SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
|A028
|MATEMATICA E SCIENZE
|A048
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
|A049
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A054
|STORIA DELL’ARTE
|AB24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) II GRADO
|A050
|SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA
|BA02
|CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
|A008
|DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO, SCENOTECNICA
|A009
|DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOGRAFIA
|A010
|DISCIPLINE GRAFICO PUBBLICITARIE
|AB25
|LINGUA STRANIERA (INGLESE) I GRADO
SARDEGNA
- A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO;
- A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO;
- A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE);
- AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE);
- AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE);
- A020 FISICA;
- A026 MATEMATICA;
- A027 MATEMATICA E FISICA;
- A028 MATEMATICA E SCIENZE;
- A037 COSTRUZIONE TECNOLOGICA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA;
- A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
- A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE;
- A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO;
- A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- A050 SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE
- A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
SICILIA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI DI 2° GRADO
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A054 STORIA DELL’ARTE
AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
BB02 CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (SPAGNOLO)
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A020 FISICA
A026 MATEMATICA
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A019 FILOSOFIA E STORIA
AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (INGLESE)
AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
Università di Enna Kore
Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina
TOSCANA
A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A20 FISICA
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A19 FILOSOFIA E STORIA
A20 FISICA
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, FRANCESE
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, INGLESE
AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, SPAGNOLO
AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, TEDESCO
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE, BIOLOGICHE
A51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
|A11
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12
|DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A13
|DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
|A18
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A19
|FILOSOFIA E STORIA
|A20
|FISICA
|A22
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|AA24
|FRANCESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|AB24
|INGLESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|AA25
|FRANCESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
|AB25
|INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
|A26
|MATEMATICA
|A27
|MATEMATICA E FISICA
|A28
|MATEMATICA E SCIENZE
|A47
|SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
|A50
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|BA02
|CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
Università per stranieri di Siena:
TRENTINO
A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 15 POSTI
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 20 POSTI
A19 FILOSOFIA E STORIA 10 POSTI
A20 FISICA 5 POSTI
A22 ITALIANO, STORIA GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 30 POSTI
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – INGLESE 10 POSTI
A25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – INGLESE 15 POSTI
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – TEDESCO 10 POSTI
A25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TEDESCO 15 POSTI
A26 MATEMATICA 5 POSTI
A27 MATEMATICA E FISICA 20 POSTI
A28 MATEMATICA E SCIENZE 20 POSTI
A41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 15 POSTI
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 15 POSTI
UMBRIA
|A08 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA;
|A10 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
|A41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
|A26 MATEMATICA
|A27 MATEMATICA E FISICA
|A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FRANCESE)
|AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
|AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SPAGNOLO)
|A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
VENETO
|A01
|ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A11
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12
|DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A22
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A54
|STORIA DELL’ARTE
|A18
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A19
|FILOSOFIA E STORIA
|AA24
|FRANCESE
|AB24
|INGLESE
|AC24
|SPAGNOLO
|AD24
|TEDESCO
|AE24
|RUSSO
|A48
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A49
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A26
|MATEMATICA
|A27
|MATEMATICA E FISICA
|A28
|MATEMATICA E SCIENZE
|A41
|SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
|A47
|SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
|A50
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|A45
|SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
|A46
|SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
|A15
|DISCIPLINE SANITARIE
|A31
|SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A-25 FRANCESE – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A-25 INGLESE – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A-25 SPAGNOLO – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A-25 TEDESCO – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A-30 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A-53 STORIA DELLA MUSICA
A-54 STORIA DELL’ARTE
AB56 CHITARRA – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AG56 FLAUTO – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AI56 PERCUSSIONI – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AJ56 PIANOFORTE – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A-60 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A-63 TECNOLOGIE MUSICALI
A-64 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
A-70 ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA
Università telematiche
A-48
A-24
A-45
A-46
A-60
A-28
A-49
A-18
A-12