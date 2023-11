Classi di concorso, in quali Università sarà possibile abilitarsi? La situazione regione per regione [IN AGGIORNAMENTO]

Il tanto atteso Dpcm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre.

SCARICA IL DECRETO

Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.

Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.

Quali classi di concorso nelle varie Università?

Ogni Università attiverà i percorsi per alcune classi di concorso. Ecco la lista dei vari atenei, divisi per regione, con le relative classi di concorso per cui hanno chiesto accreditamento in base a ciò che si sa al momento:

ABRUZZO

Università dell’Aquila

Università di Chieti e Pescara

Università di Teramo

BASILICATA

Università della Basilicata

CALABRIA

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Magna Graecia di Catanzaro

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna:

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE A020 FISICA A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A026 MATEMATICA A027 MATEMATICA E FISICA A028 MATEMATICA E SCIENZE A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE) AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TEDESCO) B003 LABORATORI DI FISICA B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Università di Ferrara

Conservatorio di musica Giovan Battista Martini: A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Università di Modena-Reggio Emilia

Università di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine

Università di Trieste

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale

Università di Roma Tor Vergata – Unint

Università La Sapienza di Roma

Lumsa

Università Europea di Roma

Università di Roma Tre

Università Foro Italico

Link Campus University

Uni Camillus

Tuscia

LIGURIA

Università di Genova

Conservatorio G. Puccini di La Spezia

LOMBARDIA

Università di Bergamo

Università di Pavia

Università di Milano La Statale

Università di Milano Bicocca

Università Cattolica Sacro Cuore

MARCHE

Università di Macerata:

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE A019 FILOSOFIA E STORIA A021 GEOGRAFIA A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A054 STORIA DELL’ARTE A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A065 TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE AA24 LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) AC24 LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) AD24 LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) AE24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO) AI24 LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE) BA02 CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE) BB02 CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE) BC02 CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) BD02 CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO) BE02 CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO) BI02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE)

Università di Urbino

MOLISE

Università del Molise

Università di Camerino

PIEMONTE

Università di Torino

Università del Piemonte Orientale

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino

PUGLIA

Università di Bari

Università di Foggia

Università del Salento:

A011 – Discipline Letterarie e Latino

A012 – Discipline Letterarie e Istituti II grado

A018 – Filosofia e Scienze Umane

A019 – Filosofia e Storia

A020 – Fisica

A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado

AA25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (Francese)

A026 – Matematica

A027 – Matematica e Fisica

A034 – Scienze e Tecnologie Chimiche

A028 – Matematica e Scienze

A048 – Scienze Motorie e Sportive II grado

A049 – Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I grado

A054 – Storia dell’Arte

AB24 – Lingua e Cultura Straniera (Inglese) II grado

A050 – Scienze Naturali, Chimica e Biologia

BA02 – Conversazione Lingua Straniera (Francese)

A008 – Discipline Geometriche, Architettura, design d’arredamento, Scenotecnica

A009 – Discipline Grafiche, Pittoriche, Scenografia

A010 – Discipline Grafico-Pubblicitarie

AB25 – Lingua Straniera (Inglese) I grado

SARDEGNA

Università di Cagliari

Università di Sassari

SICILIA

Università di Catania

Università di Enna Kore

Università di Messina

Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina

Università di Palermo

TOSCANA

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena:

A11 Discipline letterarie e latino

A12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A13 Discipline letterarie, latino e greco

A18 Filosofia e scienze umane

A19 Filosofia e storia

A20 Fisica

A22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado

AA24 Francese negli istituti di istruzione secondaria di II grado

AB24 Inglese negli istituti di istruzione secondaria di II grado

AA25 Francese nella scuola secondaria di primo grado

AB25 Inglese nella scuola secondaria di primo grado

A26 Matematica

A27 Matematica e Fisica

A28 Matematica e Scienze

A47 Scienze Matematiche Applicate

A50 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche

BA02 Conversazione in lingua straniera (francese)

Università per stranieri di Siena:

TRENTINO

Università di Trento

Università di Bolzano

UMBRIA

Università di Perugia:

A08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica;

A10 – Discipline grafico-pubblicitarie

A41- Scienze e tecnologie informatiche

A26 – Matematica

A27 – Matematica e Fisica

A50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche

AA25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (francese)

AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese)

AC25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (spagnolo)

A11 – Discipline letterarie e latino

A12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A22 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

VENETO

Università di Verona:

Area Lettere, Arti e Comunicazione: classi A01 – A11 – A12 – A13 – A22 – A54

Area Formazione, Filosofia e Servizio Sociale: classi A18 – A19

Area Lingue e Letterature Straniere: classi AA24 (francese) – AB24 (inglese) – AC24 (spagnolo) – AD24 (tedesco) – AE24 (russo)

Area Scienze Motorie: classi A48 e A49

Area Scienze e Ingegneria: classi A26 – A27 – A28 – A41 – A47 – A50

Area Economica e Giuridica: classi A45 e A46

Area Medicina e Chirurgia: classi A31 e A15

Università di Padova

Università di Venezia

Ricordiamo che entro il 20 novembre il Ministero dell’Università deve valutare la presenza dei requisiti per le sedi e per i percorsi di formazione. Nei 40 giorni seguenti, entro la fine di dicembre, l’Anvur deve decidere se accreditare o meno il centro multidisciplinare avviato dagli atenei. In caso di responso negativo ci sono dieci giorni per cercare di strappare il “sì” dei valutatori.