Abolito l’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola. Ecco dove

Secondo quanto riporta Ansa, il Consiglio regionale della Campania ha deciso di abolire l’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo cinque giorni di assenza per malattia. La notizia è stata accolta positivamente dai pediatri della regione.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione di questa legge,” dichiara Antonio D’Avino, Presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp). “Questo risultato è frutto di un impegno sinergico con il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il consigliere regionale Bruna Fiola, che ringrazio per l’attenzione costante ai bisogni dei bambini e degli adolescenti campani. La norma semplifica significativamente la gestione amministrativa degli aspetti igienico-sanitari in ambito scolastico, riducendo l’onere per i pediatri di famiglia e liberando le famiglie da un atto burocratico inutile e privo di motivazioni scientifiche.”

Giannamaria Vallefuoco, segretario regionale Fimp Campania, specifica che il provvedimento entrerà in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), salvo eventuali misure specifiche a livello nazionale o territoriale per fronteggiare epidemie scolastiche come Covid, influenza, morbillo e altre patologie respiratorie.

Salvatore Iasevoli, segretario provinciale Fimp Napoli, ha voluto ringraziare tutti i pediatri di famiglia del gruppo “Certificazioni in ambito scolastico” per il loro lavoro decennale con l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, senza il quale questo risultato non sarebbe stato possibile.