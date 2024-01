Acca Larentia raduno fascista, Azzolina: “Viva l’Italia antifascista, c’è bisogno di ricordarlo ogni giorno”

Stanno facendo il giro del web le immagini del raduno di ieri, 7 gennaio, in ricordo della strage all’ex sede Msi di Acca Larentia, a Roma. I video riprendono moltissimi, in centinaia, che fanno il saluto romano. Immediate le reazioni delle istituzioni, sconcertate dall’accaduto.

La celebrazione, come riporta Il Corriere della Sera, si è tenuta domenica sera 7 gennaio e il giorno dopo, quando sui social spuntano i video e le foto, scoppiano le polemiche sulle modalità con cui i militanti hanno reso omaggio ai tregiovani missini e si mobilita pure la politica, da Schlein che scrive «sembra il 1924» a Calenda, che senza mezzi termini dice «vergogna inaccettabile».

In tarda mattinata, nel pieno delle accuse, il segretario di Fi e ministro degli Esteri Antonio Tajani cerca di stemperare: «Noi siamo una forza che certamente non è fascista, siamo antifascisti – precisa Tajani -. Chi ha avuto un comportamento deve essere certamente condannato da parte di tutti, come devono essere condannate tutte le manifestazioni di sostegno a dittature. C’è una legge, è previsto che non si possa fare apologia di fascismo nel nostro Paese».

L’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha commentato così: “W l’Italia antifascista sempre. Evidentemente c’è bisogno di ricordarlo ogni giorno”.