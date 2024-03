ADESSO SCUOLA chiede la proroga dell’art. 59 D.L. 73/2021

La misura, che prevedeva il suddetto articolo, in vigore negli anni passati, non è stata estesa all’anno scolastico 2024/25. I docenti specializzati che stanno frequentando il TFA Sostegno e che non hanno potuto partecipare alle recenti procedure concorsuali, sono stati lasciati senza tutele.

A nostro avviso, la mancata proroga, crea diverse condizioni di disagio che, non possono essere assolutamente sottovalutate come:

1) la situazione di incertezza che già vivono molti docenti precari, che pur avendo acquisito esperienza e formazione specifica, non possono accedere a una stabilizzazione;

2) l’aumento in modo esponenziale delle supplenze sul sostegno, in quanto, i posti messi a bando, non saranno sufficienti per coprire tutti i posti disponibili per ogni grado di istruzione.

Chiedo allora il perché del non procedere all’assunzione di questi docenti che con tanti sacrifici fatti economicamente e moralmente si vedono strappata dalle loro mani, la possibilità di poter stabilizzare il loro lavoro e di conseguenza la loro vita.

Associazione Adesso Scuola